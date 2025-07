Smażenie placków to w wielu domach prawdziwy rytuał i wspomnienie dzieciństwa, kuchennych zapachów i chrupiących krawędzi. Dodatek cukinii nie tylko wzbogaca smak, ale sprawia, że placki są lżejsze, bardziej wilgotne w środku i złociste na zewnątrz. Sekretem idealnych placków jest nie tylko proporcja warzyw, ale także sposób smażenia oraz przygotowanie samej masy.

Przepis na placki ziemniaczane z cukinią

Placki z cukinią i ziemniakami najlepiej smakują z łyżką kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego, ale możesz też dodać ulubione sosy - czosnkowy, koperkowy albo domowy ketchup. Świetnie sprawdzą się także jako baza do warzywnego leczo czy wegetariańskiego gulaszu. Te placki to idealna opcja na szybki obiad lub kolację.

Składniki:

300 g cukinii,

300 g ziemniaków,

średnia cebula,

2 jajka,

3 łyżki mąki pszennej.

sól i pieprz,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i zetrzyj razem z cukinią na grubych oczkach. Cebuli nie krój ani nie siekaj, ale również zetrzyj na grubych oczkach (puści sporo soku). Całość ugnieć łyżką na dnie miski, przechyl pod lekkim kątem i odstaw na ok. 15-20 minut, aby warzywa puściły wodę. Odsącz dokładnie całość - im bardziej sucha będzie masa, tym bardziej chrupiące wyjdą placki. Do tak przygotowanych warzyw dodaj resztę składników, wymieszaj i od razu zacznij smażyć na mocno rozgrzanym oleju. Smaż kilka minut z każdej strony bez przykrycia. Na koniec odsącz z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Jeśli zetrzesz cebulę do placków, będą aksamitnie miękkie i aromatyczne, fot. Adobe Stock, studio GDB

Jak zrobić placki z ziemniakami i cukinią, aby były naprawdę chrupiące?

Aby placki były chrupiące, a nie "gumiaste", przede wszystkim warzywa przed dodaniem pozostałych składników muszą być naprawdę dobrze odciśnięte i odsączone z wody.

Zbyt wilgotna masa nie tylko będzie trudna do uformowania, ale też sprawi, że placki podczas smażenia zamiast się smażyć, zaczną się dusić - a to prosta droga do gumiastej konsystencji i rozczarowania.

Kolejny ważny krok to dobrze rozgrzany olej. Placki powinny od razu zacząć skwierczeć po włożeniu na patelnię - to znak, że temperatura jest odpowiednia. W przeciwnym razie wchłoną tłuszcz i będą ciężkie, a nie chrupiące. Ważna jest też grubość - im cieńsze placki, tym bardziej chrupiąca skórka. Wystarczy płaska łyżka masy na porcję i lekkie rozprowadzenie jej na patelni.

Nie przykrywaj patelni podczas smażenia - para wodna, która się wtedy wytwarza, zmiękcza wierzch i odbiera cały efekt chrupkości. Po usmażeniu odsącz placki na ręczniku papierowym - pozbędziesz się nadmiaru tłuszczu, a one wciąż pozostaną złociste i kruche. To właśnie te małe szczegóły sprawiają, że zwykłe placki stają się perfekcyjną, chrupiącą przekąską.

