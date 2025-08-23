Placki z kabaczka to proste danie na obiad lub przekąskę. Warto wykorzystać to warzywo, zwłaszcza gdy sezon na nie w pełni. Świetnie nadaje się na placki przygotowywane podobnie jak placki z cukinii.

Kabaczek należy do rodziny dyniowatych i jest blisko spokrewniony z cukinią. Ma jednak nieco gęstszą konsystencję i grubszą skórkę. Z racji tego, że zawiera mniej wody, wydaje się lepszym warzywem niż cukinia na placki. Są one dzięki temu bardziej treściwe.

Wypróbuj nasz przepis na chrupiące placki z kabaczka z parmezanem – starty twardy ser doda im chrupkości i smaku. Przygotowanie tego dania zajmie ci około 15 minut.

Składniki na krążki z kabaczka z parmezanem

1 kabaczek

2 jajka

4 łyżki startego parmezanu

6 łyżek bułki tartej

mąka pszenna do obtaczania

sól i pieprz do smaku

olej do smażenia

Jeżeli chcesz, żeby danie było bardziej wyraziste w smaku, aromatu dodadzą przyprawy, takie jak mielona papryka, oregano, tymianek, bazylia, natka pietruszki. Kabaczek możesz zastąpić cukinią. Nie musisz jej wtedy obierać.

Sposób przygotowania chrupiących placków z kabaczka

Kabaczek umyj, obierz i pokrój w 0,5 cm plastry. Posyp plastry solą z obu stron i odstaw na 15 minut, by puściły nadmiar wody. Po tym czasie osusz je ręcznikiem papierowym. W jednej misce roztrzep jajka, do drugiej wsyp bułkę tartą i starty parmezan (ewentualnie przyprawy, które lubisz), do trzeciej – mąkę.

Dopraw plastry kabaczka solą i pieprzem. Obtaczaj każdy krążek najpierw w mące, potem w jajku i na końcu w bułce z parmezanem. Smaż z obu stron na rozgrzanym oleju, na średnim ogniu, aż nabiorą złocistego koloru. Po usmażeniu przełóż je na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Krążki z kabaczka możesz upiec w piekarniku. Takie danie będzie znacznie mniej kaloryczne. W tym celu po obtoczeniu ich w mące, jajku i bułce ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Lekko spryskaj olejem i piecz przez 15-20 minut w temperaturze 180°C, aż staną się rumiane i chrupiące.

Do placków z kabaczka podawaj sos jogurtowy albo inny ulubiony dip. Możesz je jeść z grillowanymi warzywami lub jako dodatek do sałatki.

Krążki z kabaczka a panierce z parmezanem, fot. Getty Images, Olga U

