Ciasto croissantowe to szybkie ciasto z malinami i czekoladą, które możesz przygotować ze składników, które często trafiają do kosza. Przepis sprawdzi się, gdy masz ochotę na coś słodkiego, a nie chcesz marnować czasu w kuchni i nie lubisz w niej sprzątać. Gotowe produkty układasz warstwami w foremce, wkładasz do piekarnika i gotowe.

Jakie rogale wykorzystać do ciasta?

Bazę ciasta stanowią croissanty. To klasyczne maślane lekkie pieczywo z ciasta drożdżowego francuskiego (zwanego też ciastem półfrancuskim) w kształcie rogalika. Jest to ciasto laminowane, czyli przekładane warstwami masła. Pasuje do dań słodkich i wytrawnych. Z niego właśnie powstają rogaliki, których potrzebujesz do przygotowania tego deseru.

Możesz wykorzystać świeże lub czerstwe croissanty. Te drugie nawet lepiej się sprawdzą, ponieważ bardzo świeże i puszyste pieczywo po wchłonięciu masy jajecznej może się za bardzo rozpadać. Dlatego ten pomysł wpisuje się w ideę niemarnowania żywności.

Wybierz koniecznie bułki bez nadzienia, aby nie zaburzyć smaku i konsystencji całości. W przepisie znalazło się 8 croissantów standardowej wielkości, ale możesz też użyć minirogali, zwiększając proporcjonalnie ich ilość.

Jeżeli masz więcej czasu, upiecz samodzielnie te francuskie półksiężyce według naszego przepisu: Przepis na croissanty prosto z Francji

Pomysł Jagny Niedzielskiej na ciasto z croissantów z malinami

Jagna Niedzielska po raz kolejny dowodzi, że w kuchni liczy się pomysł. Jej ciasto croissantowe to prosty, a zarazem efektowny deser, który można przygotować dosłownie w kilka chwil. Wystarczy ułożyć warstwami kawałki rogali, serek mascarpone, świeże maliny i kawałki czekolady, a następnie zalać wszystko masą śmietankowo-jajeczną i zapiec w piekarniku. Efekt? Deser, który wygląda jak z cukierni, a smakuje jeszcze lepiej. Nic dziwnego, że pod tym przepisem na Instagramie pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Zaskakuje prostotą i apetycznym wyglądem.

Składniki na ciasto:

8 croissantów,

200 g mascarpone,

2 łyżki cukru pudru lub miodu,

90 g gorzkiej czekolady,

280 g malin (świeże lub mrożone),

2 jajka,

200 ml śmietany,

szczypta soli.

Przygotowanie:

Warstwa z croissantów: wyłóż keksówkę papierem do pieczenia i ułóż na dnie porwane rękami rogaliki (ok. 2). Mascarpone wymieszaj z cukrem pudrem lub miodem i połóż kilka łyżek na warstwie z rogalików w keksówce Posyp malinami i kawałkami czekolady Układaj naprzemiennie wszystkie warstwy do wykorzystania składników. Ostatnią warstwą powinny być croissanty Wymieszaj śmietany z jajkami i szczyptą soli możesz dodać 2 łyżki cukru lub miodu jeśli wolisz słodsze wypieki Zalej masą jajeczno-śmietanową ułożone warstwy w keksówce Odstaw na 15 minut, aby rogale wchłonęły płyn. Piekarnik ustaw na temperaturę 170°C (z termoobiegiem). Piecz przez 40 minut, a następnie odstaw do wystygnięcia. Ciasto będzie jeszcze lepsze jeżeli schłodzisz je przez co najmniej 2 godziny w lodówce.

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