Ten fit sernik jest wyjątkowo gładki i kremowy, a do jego przygotowania potrzeba jedynie 3 składników i mniej niż 5 minut pracy. Chociaż smakuje jak sernik, nie zawiera twarogu. Zastąpisz go jogurtem greckim z pełnego mleka – wybierz ten bardzo gęsty i kremowy. Ciasto wyjdzie gładkie i rozpływające się w ustach. Jednocześnie nie jest tak słodkie jak zwykły sernik i jest od niego znacznie lżejsze. Ma mniej kalorii.

Puszyste ciasto jogurtowe z 3 składników. Czego potrzebujesz?

Do zrobienia jogurtowego ciasta à la sernik potrzebujesz tylko:

  • 2 1/2 szklanki jogurtu greckiego (najlepiej z pełnego mleka, o smaku waniliowym)
  • 4 jajka
  • 5 łyżek skrobi kukurydzianej

Jogurt grecki użyty w przepisie powinien być pełnotłusty, najlepiej waniliowy, bo nadaje sernikowi kremową konsystencję i słodycz. Można użyć wersji mniej słodkiej lub bez cukru (np. ze słodzikiem, erytrolem lub ksylitolem), ale koniecznie gęstego jogurtu greckiego, a nie zwykłego jogurtu naturalnego. Skrobia kukurydziana jest niezbędna do tego, żeby wiązać wilgoć z jogurtu i zapobiegać opadaniu ciasta. Mąka też się sprawdzi, ale sprawia, że deser jest mniej słodki i cięższy. Jajka z kolei odpowiadają za strukturę i utrzymanie sernika w ryzach. To wystarczy, aby stworzyć lekkie jak chmurka ciasto jogurtowe.

Jeśli chcesz uzyskać słodszy smak, dodaj do ciasta odrobinę cukru lub jego zamiennik. Możesz też udekorować je słodką polewą lub konfiturą i świeżymi owocami, jak np. maliny, truskawki, brzoskwinie.

Jak zrobić szybkie ciasto z jogurtu greckiego?

  1. Nagrzej piekarnik do 180°C. Okrągłą formę o średnicy 18 cm natłuść i wyłóż pergaminem. Boki pozostaw bez papieru, ale dobrze je nasmaruj.
  2. W dużej misce połącz jogurt z jajkami i ubijaj, aż masa będzie jednolita i gładka. Stopniowo, po 1 łyżce, przesiewaj przez drobne sitko skrobię kukurydzianą, za każdym razem dokładnie mieszając, aż całość się połączy.
  3. Przelej ciasto do przygotowanej formy. Jeśli na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza, wygładź je.
  4. Formę z ciastem możesz umieścić bezpośrednio w piekarniku lub upiec je w kąpieli wodnej. W tym celu umieść tortownicę w większej blasze (np. kwadratowej). Do większego naczynia wlej zimną wodę z kranu tak, aby sięgała do połowy wysokości ciasta. Wodę dolej dopiero po wstawieniu ciasta.
  5. Wstaw całość do piekarnika i piecz 40-50 minut, aż środek się zetnie, a boki zaczną lekko odchodzić od formy. Po wyjęciu pozostaw do wystudzenia na ok. godzinę. Następnie najlepiej jest schłodzić jogurtowy sernik przez kilka godzin w lodówce. Dzięki temu ciasto dobrze stężeje i nabierze pełniejszego smaku.
ciasto jogurtowe z 3 składników przepis
To lekki ciasto z jogurtu greckiego przypomina sernik, fot. Getty Images, Warunporn Thangthongtip

