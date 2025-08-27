Ten fit sernik jest wyjątkowo gładki i kremowy, a do jego przygotowania potrzeba jedynie 3 składników i mniej niż 5 minut pracy. Chociaż smakuje jak sernik, nie zawiera twarogu. Zastąpisz go jogurtem greckim z pełnego mleka – wybierz ten bardzo gęsty i kremowy. Ciasto wyjdzie gładkie i rozpływające się w ustach. Jednocześnie nie jest tak słodkie jak zwykły sernik i jest od niego znacznie lżejsze. Ma mniej kalorii.

Puszyste ciasto jogurtowe z 3 składników. Czego potrzebujesz?

Do zrobienia jogurtowego ciasta à la sernik potrzebujesz tylko:

2 1/2 szklanki jogurtu greckiego (najlepiej z pełnego mleka, o smaku waniliowym)

4 jajka

5 łyżek skrobi kukurydzianej

Jogurt grecki użyty w przepisie powinien być pełnotłusty, najlepiej waniliowy, bo nadaje sernikowi kremową konsystencję i słodycz. Można użyć wersji mniej słodkiej lub bez cukru (np. ze słodzikiem, erytrolem lub ksylitolem), ale koniecznie gęstego jogurtu greckiego, a nie zwykłego jogurtu naturalnego. Skrobia kukurydziana jest niezbędna do tego, żeby wiązać wilgoć z jogurtu i zapobiegać opadaniu ciasta. Mąka też się sprawdzi, ale sprawia, że deser jest mniej słodki i cięższy. Jajka z kolei odpowiadają za strukturę i utrzymanie sernika w ryzach. To wystarczy, aby stworzyć lekkie jak chmurka ciasto jogurtowe.

Jeśli chcesz uzyskać słodszy smak, dodaj do ciasta odrobinę cukru lub jego zamiennik. Możesz też udekorować je słodką polewą lub konfiturą i świeżymi owocami, jak np. maliny, truskawki, brzoskwinie.

Jak zrobić szybkie ciasto z jogurtu greckiego?

Nagrzej piekarnik do 180°C. Okrągłą formę o średnicy 18 cm natłuść i wyłóż pergaminem. Boki pozostaw bez papieru, ale dobrze je nasmaruj. W dużej misce połącz jogurt z jajkami i ubijaj, aż masa będzie jednolita i gładka. Stopniowo, po 1 łyżce, przesiewaj przez drobne sitko skrobię kukurydzianą, za każdym razem dokładnie mieszając, aż całość się połączy. Przelej ciasto do przygotowanej formy. Jeśli na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza, wygładź je. Formę z ciastem możesz umieścić bezpośrednio w piekarniku lub upiec je w kąpieli wodnej. W tym celu umieść tortownicę w większej blasze (np. kwadratowej). Do większego naczynia wlej zimną wodę z kranu tak, aby sięgała do połowy wysokości ciasta. Wodę dolej dopiero po wstawieniu ciasta. Wstaw całość do piekarnika i piecz 40-50 minut, aż środek się zetnie, a boki zaczną lekko odchodzić od formy. Po wyjęciu pozostaw do wystudzenia na ok. godzinę. Następnie najlepiej jest schłodzić jogurtowy sernik przez kilka godzin w lodówce. Dzięki temu ciasto dobrze stężeje i nabierze pełniejszego smaku.

To lekki ciasto z jogurtu greckiego przypomina sernik, fot. Getty Images, Warunporn Thangthongtip

