To ciasto z 3 składników jest puszyste jak kłębek waty. Zrób je zamiast klasycznego sernika
To ciasto przypomina sernik, ale bazą jest wyłącznie jogurt grecki. Dorzuć jeszcze 2 składniki, a uzyskasz lekki, puszysty i niezbyt słodki deser. Jest znacznie mniej kaloryczny niż typowy sernik, a jego zrobienie zajmuje dosłownie kilka minut. Później ty odpoczywasz, a ciasto się piecze. Sprawdź, jak zrobić ciasto z jogurtu.
Ten fit sernik jest wyjątkowo gładki i kremowy, a do jego przygotowania potrzeba jedynie 3 składników i mniej niż 5 minut pracy. Chociaż smakuje jak sernik, nie zawiera twarogu. Zastąpisz go jogurtem greckim z pełnego mleka – wybierz ten bardzo gęsty i kremowy. Ciasto wyjdzie gładkie i rozpływające się w ustach. Jednocześnie nie jest tak słodkie jak zwykły sernik i jest od niego znacznie lżejsze. Ma mniej kalorii.
Puszyste ciasto jogurtowe z 3 składników. Czego potrzebujesz?
Do zrobienia jogurtowego ciasta à la sernik potrzebujesz tylko:
- 2 1/2 szklanki jogurtu greckiego (najlepiej z pełnego mleka, o smaku waniliowym)
- 4 jajka
- 5 łyżek skrobi kukurydzianej
Jogurt grecki użyty w przepisie powinien być pełnotłusty, najlepiej waniliowy, bo nadaje sernikowi kremową konsystencję i słodycz. Można użyć wersji mniej słodkiej lub bez cukru (np. ze słodzikiem, erytrolem lub ksylitolem), ale koniecznie gęstego jogurtu greckiego, a nie zwykłego jogurtu naturalnego. Skrobia kukurydziana jest niezbędna do tego, żeby wiązać wilgoć z jogurtu i zapobiegać opadaniu ciasta. Mąka też się sprawdzi, ale sprawia, że deser jest mniej słodki i cięższy. Jajka z kolei odpowiadają za strukturę i utrzymanie sernika w ryzach. To wystarczy, aby stworzyć lekkie jak chmurka ciasto jogurtowe.
Jeśli chcesz uzyskać słodszy smak, dodaj do ciasta odrobinę cukru lub jego zamiennik. Możesz też udekorować je słodką polewą lub konfiturą i świeżymi owocami, jak np. maliny, truskawki, brzoskwinie.
Jak zrobić szybkie ciasto z jogurtu greckiego?
- Nagrzej piekarnik do 180°C. Okrągłą formę o średnicy 18 cm natłuść i wyłóż pergaminem. Boki pozostaw bez papieru, ale dobrze je nasmaruj.
- W dużej misce połącz jogurt z jajkami i ubijaj, aż masa będzie jednolita i gładka. Stopniowo, po 1 łyżce, przesiewaj przez drobne sitko skrobię kukurydzianą, za każdym razem dokładnie mieszając, aż całość się połączy.
- Przelej ciasto do przygotowanej formy. Jeśli na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza, wygładź je.
- Formę z ciastem możesz umieścić bezpośrednio w piekarniku lub upiec je w kąpieli wodnej. W tym celu umieść tortownicę w większej blasze (np. kwadratowej). Do większego naczynia wlej zimną wodę z kranu tak, aby sięgała do połowy wysokości ciasta. Wodę dolej dopiero po wstawieniu ciasta.
- Wstaw całość do piekarnika i piecz 40-50 minut, aż środek się zetnie, a boki zaczną lekko odchodzić od formy. Po wyjęciu pozostaw do wystudzenia na ok. godzinę. Następnie najlepiej jest schłodzić jogurtowy sernik przez kilka godzin w lodówce. Dzięki temu ciasto dobrze stężeje i nabierze pełniejszego smaku.
