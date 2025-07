To ciasto ma wszystko, czego potrzeba. Idealnie sprawdza się jako deser na upały, a także jako szybka i tania przekąska do kawy. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i zimno, a morele nie rozpadają się podczas pieczenia. Moim sekretem miękkiej i wilgotnej w środku masy jest dodatek jogurtu naturalnego do biszkoptowego ciasta - dzięki temu masa nie opada, a owoce trzymają się dość wysoko.

Przepis na błyskawiczne ciasto z morelami

Za to kocham to ciasto - jego przygotowanie zajmuje mi ok. 15 minut (nie licząc oczywiście czasu w piekarniku). Do masy możesz dorzucić też różne dodatki, np. garść posiekanych migdałów, kilka kropel ekstraktu waniliowego, wiórki kokosowe czy groszki z białej czekolady.

Składniki:

2 jajka,

150 g cukru,

pół szklanki oleju lub roztopionego i wystudzonego masła,

180 g jogurtu naturalnego,

250 g mąki pszennej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli,

ok. 6-8 świeżych moreli (przekrojonych na pół, bez pestek).

Sposób przygotowania:

Jajka ubij z cukrem i szczyptą soli na jasną, puszystą masę. Dodaj jogurt i olej, a potem zmiksuj krótko na niskich obrotach. Do masy przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj tylko do połączenia składników. Przelej ciasto do wyłożonej papierem formy. Na wierzchu ułóż połówki moreli skórką do dołu. Piecz ok. 35-40 minut w 180 stopniach (grzanie góra-dół), do suchego patyczka.

Dodatek jogurtu sprawia, że gotowe ciasto jest wilgotne, ale odpowiednio "sztywne", fot. Adobe Stock, Volha

Z czym podać to ciasto?

Choć ciasto to idealnie smakuje samodzielnie, niektórzy nazwą je "dusicielem". Jeśli boisz się, że brak masy sprawi, że będzie ono zbyt suche, możesz podać je na kilka sposobów. Świetnie komponuje się z kleksem jogurtu greckiego, bitą śmietaną lub gałką lodów waniliowych. Jeśli chcesz nadać mu bardziej wykwintnego charakteru, polej je domowym sosem z białej czekolady albo przełóż ulubionym dżemem.

Jeśli lubisz eksperymentować, podziel gotowe ciasto na małe kawałki, a potem ułóż je warstwowo na przemian z domową konfiturą, jogurtem albo lodami. Taki deser w pucharku będzie idealną opcją na rodzinne spotkanie.

