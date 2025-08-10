Ze względu na to, że jagód nie trzeba kupować, tylko są dostępne za darmo w lasach, owoce te były od zawsze chętnie wykorzystywane do robienia różnych domowych specjałów, w tym ciast. Są soczyste, kwaśne i słodkie zarazem, dlatego sprawdzają się jako dodatek do deserów. Zawsze czekamy na nie z utęsknieniem. Warto je jeść, gdy tylko trwa sezon, ponieważ jagody mają bardzo dużo przeciwutleniaczy, które m.in. chronią organizm przed starzeniem. Sprawdź, jak zrobić kruche ciasto z tymi owocami i jakie słodkie przysmaki można jeszcze z nich przyrządzić.

Reklama

Jak zrobić ciasto z jagodami jak w PRL-u?

Urok tego ciasta tkwi nie tylko w jego owocowym smaku, który od razu kojarzy się z latem. Ciasto zrobisz bez cukierniczych umiejętności. Do tego ładnie się prezentuje. Oto czego potrzebujesz.

Składniki:

700 g jagód – ilość owoców możesz modyfikować, zależnie od tego, jak grube ma być nadzienie,

2 szklanki mąki,

3/4 kostki masła lub margaryny,

1 szklanka cukru,

3 jajka,

2-3 łyżki skrobi ziemniaczanej,

1 cytryna.

Deser z jagodami, to nie tylko jagodzianki. Wypróbuj jagodowego ciasta, fot. Adobe Stock, Светлана Терлюкевич

Przygotowanie ciasta jagodowego

Przygotowanie ciasta: Do dużej miski wsyp mąkę. W garnuszku rozpuść masło. Ubij dwa jajka z pięcioma łyżkami cukru, aż masa stanie się puszysta i jasna. Kiedy masło się rozpuści, dodaj je razem z ubitymi jajkami do mąki. Wyrabiaj ciasto, aż stanie się gładkie i elastyczne. Zawiń je w folię do żywności i odłóż do lodówki.

Przygotowanie nadzienia: Jagody umieść w garnku, wsyp cukier i gotuj na średnim ogniu, często mieszając. Owoce nie mogą się przypalić. Możesz dodać sok z połowy cytryny – podkręci smak jagód. Gdy owoce zmiękną i całość się zagęści, odlej do kubeczka pół szklanki płynu z jagód i wymieszaj z dwiema łyżkami skrobi ziemniaczanej, a następnie wlej z powrotem do garnka. Gotuj dalej, mieszając. Nadzienie jest gotowe, jeśli po przesunięciu łyżką na bok nie wpada od razu do środka. Wystudź całość.

Łączenie ciasta z nadzieniem: Wyjmij ciasto z lodówki i podziel na dwie części. Rozwałkuj obie – ta, która będzie spodem, może być grubsza. Posmaruj formę do tarty masłem i wyłóż ją ciastem. Następnie przełóż ostudzone nadzienie jagodowe i przykryj drugą częścią ciasta i dobrze sklej brzegi. Jeśli coś zostało, możesz ozdobić wierzch uplecionym z ciasta warkoczem. Zrób kilka dekoracyjnych nacięć, żeby para miała ujście.

Pieczenie: Posmaruj tartę roztrzepanym jajkiem i piecz przez około 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Gdy ciasto się zarumieni, wyjmij je z piekarnika i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. W przeciwnym razie podczas krojenia nadzienie wypłynie.

Porcje ciasta możesz podawać z kleksem bitej śmietany lub gęstej słodkiej śmietany i świeżymi owocami. Do tego deseru pasuje również gałka lodów waniliowych.

Jakie desery można jeszcze zrobić z jagód?

Dania z jagodami na słodko to m.in. wspomniane już pierogi z jagodami, które wyśmienicie smakują z dodatkiem kwaśnej śmietany, posypane cukrem pudrem. Są również składnikiem wielu innych deserów z jagodami, np. naleśników, gofrów, jagodzianek czy koktajli. Kolejnym bardzo popularnym zastosowaniem są przetwory z jagód, np. dżemy, soki, konfitury albo jagody w syropie. Dzięki nim można zachować świeżość i smak owoców na wiele miesięcy.

Czytaj także: