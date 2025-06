Szybkie ciasto z malinami to idealny pomysł na słodką przekąskę. Idealnie sprawdzi się podczas upalnych dni na tarasie. Takie ciasto uwielbia towarzystwo kawy (gorącej lub mrożonej), słodko-kwaśnej lemoniady oraz popołudniowej herbaty. Zobacz, jak przygotować łatwe i szybkie ciasto z malinami.

Spis treści:

Klasyczne szybkie ciasto z malinami

Klasyczne ciasto z malinami jest puszyste, wilgotne i idealnie pasuje do popołudniowej kawy na tarasie. Przygotujesz je w kilka chwil.

Składniki:

400 g mąki pszennej,

120 g drobnego cukru,

60 g malin,

4 jajka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżka cukru wanilinowego,

pół szklanki oleju,

cukier puder do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Maliny umyj i osusz, a formę do pieczenia wyłóż papierem. Nastaw piekarnik na 190 stopni. Mąkę przesiej do miski, a następnie wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Do drugiej miski wbij jajka, krótko zmiksuj, aż się spienią, a następnie dodaj cukier zwykły i wanilinowy. Miksuj na wysokich obrotach ok. 10 minut. Następnie, cały czas miksując, stopniowo dodawaj po łyżce mąki. Miksuj, aż masa będzie jednolita i gładka. Dodaj olej i całość jeszcze raz zmiksuj na średnich obrotach. Gotową masę przelej do formy, a na wierzchu ułóż maliny, lekko wgniatając część do środka ciasta. Włóż do piekarnika i piecz ok. 50 minut (do suchego patyczka). Następnie wystudź w formie, wyjmij na deskę i udekoruj cukrem pudrem.

fot. Szybkie ciasto z malinami/Adobe Stock, Viktor

Szybkie ciasto z malinami: sernik

Sernik z malinami to świetna przekąska zarówno na upalne dni, jak i chłodniejsze wieczory w ogrodzie. Jego wykonanie jest bardzo proste, a smak – idealny dla wszystkich domowników!

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej,

3 łyżki cukru,

opakowanie cukru wanilinowego,

kostka zimnego masła,

płaska łyżka proszku do pieczenia,

średnie jajko (rozm. M).

Składniki na masę serową:

1 kg twarogu na sernik,

150 g drobnego cukru,

4 jajka,

40 g mąki ziemniaczanej,

400 g świeżych malin.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę razem z cukrem wanilinowym oraz proszkiem do pieczenia. Następnie dodaj cukier, jajka oraz pokrojone w kostkę masło. Całość lekko wymieszaj, a następnie zagnieć jednolite, kruche ciasto. Podziel ciasto na dwie kulki – ¼ i ¾ – zawiń obie części w folię i wstaw do lodówki na godzinę. Piekarnik nastaw na 180 stopni, a formę na ciasto wyłóż papierem do pieczenia. Większą część schłodzonego ciasta wyklei na dnie formy oraz po bokach. Tak przygotowaną formę włóż do lodówki. W tym czasie przygotuj masę serową. W misce umieść twaróg, jajka, cukier oraz mąkę ziemniaczaną. Zmiksuj na gładką masę, a następnie przełóż do formy z ciastem. Wyrównaj szpatułką, a na wierzchu poukładaj maliny. Mniejszą część ciasta rozwałkuj lub rozpłaszcz w dłoniach, a następnie poszarp delikatnie i posyp wierzch ciasta. Tak przygotowany sernik włóż do piekarnika i piecz ok. godziny.

fot. Szybkie ciasto z malinami: sernik/Adobe Stock, nata_vkusidey

Szybkie ciasto z malinami i budyniem

Jeśli uwielbiasz ciasta z dodatkiem masy budyniowej, to propozycja w sam raz dla ciebie. Sprawdzi się idealnie podczas leniwych weekendów. To ciasto bez pieczenia (na zimno), więc doskonale pasuje do upalnych, letnich dni.

Składniki:

300 g herbatników,

150 g rozpuszczonego masła,

100 g zimnego masła,

450 g malin,

2 opakowania budyniu waniliowego,

600 ml mleka,

120 g cukru,

opakowanie galaretki malinowej lub truskawkowej.

Sposób przygotowania:

Odmierz 50 g malin, włóż je do garnka, zasyp łyżeczką cukru, a następnie gotuj na niewielkim ogniu, aż owoce się rozpadną i zrobi się gęsta masa. Wystudź. Herbatniki pokrusz w malakserze lub przy pomocy wałka, a następnie wymieszaj z rozpuszczonym masłem. Mieszaj, aż powstanie gęsta masa. Następnie podziel ją na pół. Jedną część wyłóż na spód formy wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj masą malinową (wystudzoną) i wstaw całość do lodówki. Odmierz pół szklanki mleka, a resztę zagotuj w garnku z 4 łyżkami cukru. W szklance wymieszaj z mlekiem 2 opakowania budyniu, tak aby nie powstały grudki. Kiedy mleko zacznie się gotować, dodaj masę budyniową i energicznie mieszaj, aż zgęstnieje. Gotuj kilka minut, a następnie zdejmij z ognia i wystudź. Budyń musi być całkowicie zimny. Po wystudzeniu budyniu przełóż go do dużej miski, a następnie dodaj pokrojone w kostkę zimne masło. Mieszaj (najlepiej przy użyciu kuli do ucierania) tak długo, aż całość się połączy. Gotową masę wyłóż na herbatnikowy spód, a następnie pokrusz na wierzch pozostałą część herbatników z masłem. Wstaw do lodówki i przygotuj galaretkę. Zalej proszek na galaretkę gorącą wodą i poczekaj, aż całość się wystudzi. Na wierzchu ciasta ułóż świeże maliny, a następnie zalej całość galaretką. Po wystudzeniu szybkie ciasto z malinami i budyniem jest gotowe.

fot. Szybkie ciasto z malinami i budyniem/Adobe Stock, Printemps

Tarta z malinami

Jeśli chcesz przygotować szybkie ciasto z malinami, tarta będzie najlepszym pomysłem. To tylko kilka prostych kroków.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

200 g masła,

100 g drobnego cukru,

jajko,

500 ml jogurtu naturalnego,

10 g żelatyny,

500 g malin.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę, dodaj 50 g cukru, a następnie pokrojone w kostkę zimne masło. Siekaj, aż wszystkie składniki się połączą. Następnie dodaj jajko i zagnieć ciasto. Gotową masę zawiń w folię i wstaw do lodówki na 15 minut. Jogurt wymieszaj z pozostałym cukrem. W gorącej wodzie rozpuść żelatynę, a kiedy lekko ostygnie, dodaj do jogurtu. Wyjmij ciasto z lodówki, rozwałkuj i wyłóż na dno formy do tarty. Nakłuj gęsto widelcem całe dno, a następnie włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz ok. 30 minut, a następnie lekko wystudź ciasto. Następnie wylej masę jogurtową, a na wierzchu ułóż świeże maliny. Całość wstaw do lodówki, aż stężeje. Szybkie ciasto z malinami gotowe.

fot. Szybkie ciasto z malinami: tarta/Adobe Stock, anna_shepulova

