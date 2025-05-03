Ciasto na zimno z warstwą puszystej śmietanki, galaretką, świeżymi truskawkami i ziarnami granatu prezentuje się zjawiskowo, a do tego orzeźwia i rozpływa się w ustach. Będzie więc idealną propozycją na menu komunijne. Co więcej, jego przygotowanie nie wymaga ani miksera, ani piekarnika - chyba, że chcesz przygotować dodatek, np. bezę. Zrobienie tego słodkiego deseru nie zajmie ci dużo czasu ani nie będzie trudne.

Przepis na ciasto na komunię z truskawkami i granatem

Ciasto to najlepiej smakuje dobrze schłodzone, więc najlepiej przygotować je już dzień przed przyjęciem, aby mogło spokojnie spędzić kilka długich godzin w lodówce. Jeśli szykujesz dodatkowe dekoracje, nałóż je tuż przed podaniem, aby efekt był jeszcze lepszy.

Składniki:

ok. 200 g herbatników maślanych,

600 ml śmietanki 36% (dobrze schłodzonej),

2 galaretki truskawkowe,

300 g świeżych truskawek,

ziarenka z granatu,

3 łyżki cukru pudru,

1 łyżka żelatyny.

Sposób przygotowania:

Dno formy wyłóż ciasno herbatnikami. Możesz dać dwie warstwy, jeśli się zmieszczą. Żelatynę rozpuść w gorącej, ale nie wrzącej wodzie, dobrze wymieszaj i lekko wystudź. Jedną galaretkę rozpuść w 400 ml wrzątku, wystudź. W naczyniu ubij śmietankę z cukrem pudrem na sztywno i dodaj rozpuszczoną żelatynę. Do śmietanki wlej wystudzoną galaretkę, wymieszaj delikatnie szpatułką. Nie miksuj! Przełóż masę na herbatniki i lekko wyrównaj. Na wierzch ułóż plasterki truskawek i rozsyp ziarenka granatu. Całość wstaw do lodówki na ok. godzinę, aby masa stężała. Drugą galaretkę rozpuść zgodnie z instrukcją, wystudź i kiedy będzie już letnia, zalej nią owoce. Wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej całą noc.

Przepis na ciasto na komunię z truskawkami i granatem, fot. Adobe Stock, nedomacki

Idealne na wierzch ciasta będą małe beziki. Przygotuj je wcześniej, ale nałoż na ciasto dopiero, kiedy zamierzasz je zaserwować. Beziki możesz ułożyć na galaretce albo na kleksach bitej śmietany. Dzięki temu całość będzie sprawiała wrażenie jeszcze lżejszego. Bezy możesz dodatkowo udekorować na sucho jadalnym złotem lub oprószyć pudrem z liofilizowanych owoców dla koloru.

Składniki:

2 białka w temperaturze pokojowej,

100 g drobnego cukru,

łyżeczka soku z cytryny,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodawaj cukier partiami (po łyżce), cały czas ubijając, aż masa będzie gęsta i błyszcząca. Na końcu dodaj sok z cytryny i krótko zmiksuj. Przełóż masę do rękawa cukierniczego i wyciśnij małe beziki na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz (susz) przez ok. 90 minut w 100 stopni, grzanie góra-dół, a następnie wystudź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika.

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