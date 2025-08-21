Kiedy upał daje się we znaki, nikt nie ma ochoty spędzać czasu w kuchni. Właśnie wtedy świetnie sprawdzają się szybkie, chłodzone desery, jak ta owocowa pianka. Przygotujesz ją łatwo, w kilka chwil z prostych składników i z dodatkiem świeżych owoców sezonowych. To „ciasto” bez pieczenia jest lekkie, orzeźwiające i za każdym razem się udaje.

Składniki na piankę z bitej śmietany i galaretki bez pieczenia

Do zrobienia puszystej pianki potrzebujesz:

1 opakowanie okrągłych, podłużnych biszkoptów albo herbatników

3 opakowania galaretki (np. truskawkowa, wiśniowa, malinowa)

500 ml chłodzonej śmietany 30% lub 36%

750 ml wody

opcjonalnie: owoce do dekoracji (np. maliny, truskawki), starta czekolada, listki mięty

Możesz też wykorzystać jeszcze jedną galaretkę, którą wyłożysz na końcu na wierzch ciasta i zanurzysz w niej kawałki świeżych owoców. Powstanie wtedy dodatkowa warstwa, podobna jak w serniku na zimno.

Sposób przygotowania pianki z bitej śmietany i galaretki

Zacznij od przygotowania galaretki. Każde opakowanie rozpuść w 250 ml wrzącej wody. Pozostaw do wystudzenia w temperaturze pokojowej. Gdy przestygnie, możesz też włożyć do lodówki, aby galaretka trochę stężała.

Prostokątną formę wyłóż folią spożywczą lub papierem do pieczenia. Ułóż na dnie biszkopty lub herbatniki – powinny szczelnie zakryć całą powierzchnię. Schłodzoną śmietanę kremówkę ubij na sztywno. Możesz dodać fix do bitej śmietany, ale nie jest to konieczne.

Do ubitej śmietany stopniowo wlewaj lekko stężałe galaretki, delikatnie mieszając mikserem na niskich obrotach. Powstanie puszysta, kolorowa pianka. Masę wyłóż na biszkopty, wyrównaj powierzchnię i wstaw do lodówki na kilka godzin (najlepiej na całą noc), aby całość dobrze stężała.

Przed podaniem udekoruj ciasto świeżymi owocami, startą czekoladą i listkami mięty. Piankę możesz posypać wiórkami kokosowymi, startą białą lub gorzką czekoladą lub płatkami migdałów.

Pianka z galaretki i bitej śmietany to smaczny i prosty deser, fot. Getty Images, Elena Rui

Jak zmodyfikować ten przepis?

Jeśli nie masz pod ręką herbatników ani biszkoptów, to jako spód w tym deserze sprawdzą się również kruche ciastka digestive. Wystarczy je rozdrobnić, wymieszać z roztopionym masłem i wyłożyć nimi dno formy, dociskając palcami. Gdy masło ostygnie, spód stanie się zwarty.

Część śmietany, możesz zastąpić serkiem mascarpone – pianka będzie gęstsza i kremowa. Jeżeli deser jest dla ciebie za mało słodki, następnym razem do ubijanej śmietany dodaj 2-3 łyżki cukru pudru.

Deser możesz przygotować również w przezroczystych pucharkach. W takiej formie pianka będzie bardziej elegancka i lepiej sprawdzi się np. na przyjęcia. Jeśli robisz ją w wersji dla dzieci, poeksperymentuj z kolorami dzięki galaretkom o różnych smakach. Podziel bitą śmietanę na kilka części i mieszaj z galaretkami w innych kolorach. Wykładaj warstwami.

