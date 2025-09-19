Tak w 8 minut szykuję keto ciasto śliwkowe. Po wyjęciu z pieca jest pachnące i przepyszne
To ciasto wygląda efektownie, a robi się je naprawdę szybko – 8 minut przygotowań, a potem już tylko pieczenie. Śliwki karmelizują się w piecu, tworząc soczystą warstwę, która pięknie kontrastuje z migdałowym spodem. Jest bez cukru, dostarcza tylko 4,2 g węglowodanów netto w kawałku. Doskonałe do częstowania gości i do codziennej kawy.
Śliwki to owoce, które świetnie sprawdzają się w jesiennych deserach – ich kwaskowata nuta znakomicie komponuje się ze słodkim ciastem. W naszym cieście nabierają jeszcze więcej charakteru, bo podczas pieczenia puszczają sok, a w połączeniu z masłem i słodzikiem tworzą naturalny, aromatyczny karmel. Całość ma niską zawartość węglowodanów, dzięki czemu ciasto doskonale wpisuje się w dietę keto. Raz spróbujesz, a będziesz je piec regularnie.
Przepis na szybkie keto ciasto ze śliwkami
Składniki na 12 kawałków:
- 6 średnich śliwek, przekrojonych wzdłuż na pół i pozbawionych pestek,
- 4 łyżki masła klarowanego lub zwykłego masła,
- 3 łyżki keto syropu klonowego lub erytrytolu,
- 1 i ¼ szklanki mąki migdałowej blanszowanej,
- ¼ szklanki mąki kokosowej,
- ⅔ szklanki erytrytolu lub innego słodzika keto,
- 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
- ½ łyżeczki cynamonu,
- szczypta gałki muszkatołowej i kardamonu,
- ⅛ łyżeczki soli morskiej,
- 3 jajka w temperaturze pokojowej,
- ¼ szklanki niesłodzonego mleka migdałowego lub kokosowego,
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej piekarnik do 175 stopni. Przygotuj okrągłą formę do ciasta o średnicy ok. 23 cm – wyłóż spód papierem do pieczenia i posmaruj tłuszczem.
- Na dno formy wlej roztopione masło wymieszane z syropem klonowym keto lub słodzikiem. Rozprowadź równomiernie.
- Ułóż plasterki śliwek skórką do góry (pamiętaj, że po odwróceniu znajdą się na wierzchu). Możesz ułożyć je w wachlarz lub spiralę.
- W misce połącz suche składniki: mąkę migdałową, mąkę kokosową, proszek do pieczenia, sól i przyprawy.
- W drugiej misce ubij jajka z wanilią, mlekiem roślinnym i słodzikiem. Dodaj mokre składniki do suchych i mieszaj, aż masa będzie gładka i jednorodna.
- Ciasto wylej na śliwki, wyrównaj szpatułką.
- Piecz ok. 35-40 minut, do tzw. suchego patyczka. W razie potrzeby pod koniec pieczenia przykryj wierzch folią aluminiową.
- Odstaw ciasto na 20 minut. Następnie nożem oddziel boki, połóż duży talerz na wierzchu formy i jednym ruchem odwróć ciasto do góry dnem. Delikatnie zdejmij formę i papier.
- Podawaj lekko ciepłe lub całkowicie ostudzone.
Praktyczne rady dotyczące przygotowania i podawania
- Możesz użyć mrożonych śliwek, pamiętaj tylko, aby je wcześniej rozmrozić.
- Podawaj z kleksem ubitej śmietany kremówki (niesłodzonej lub z keto słodzikiem).
- Zamiast śmietany możesz użyć niedużej porcji greckiego jogurtu z wanilią lub odrobiną ekstraktu waniliowego.
- Można dodać do śliwek przed pieczeniem kilka goździków lub plasterek imbiru, aby dodać ciasto dodatkowego aromatu.
- Ciasto fantastycznie smakuje z lodami keto lub kremem mascarpone (na przykład z tłustą śmietaną i odrobiną keto słodzika).
