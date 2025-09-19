Reklama

Śliwki to owoce, które świetnie sprawdzają się w jesiennych deserach – ich kwaskowata nuta znakomicie komponuje się ze słodkim ciastem. W naszym cieście nabierają jeszcze więcej charakteru, bo podczas pieczenia puszczają sok, a w połączeniu z masłem i słodzikiem tworzą naturalny, aromatyczny karmel. Całość ma niską zawartość węglowodanów, dzięki czemu ciasto doskonale wpisuje się w dietę keto. Raz spróbujesz, a będziesz je piec regularnie.

Przepis na szybkie keto ciasto ze śliwkami

Składniki na 12 kawałków:

  • 6 średnich śliwek, przekrojonych wzdłuż na pół i pozbawionych pestek,
  • 4 łyżki masła klarowanego lub zwykłego masła,
  • 3 łyżki keto syropu klonowego lub erytrytolu,
  • 1 i ¼ szklanki mąki migdałowej blanszowanej,
  • ¼ szklanki mąki kokosowej,
  • ⅔ szklanki erytrytolu lub innego słodzika keto,
  • 1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
  • ½ łyżeczki cynamonu,
  • szczypta gałki muszkatołowej i kardamonu,
  • ⅛ łyżeczki soli morskiej,
  • 3 jajka w temperaturze pokojowej,
  • ¼ szklanki niesłodzonego mleka migdałowego lub kokosowego,
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

  1. Rozgrzej piekarnik do 175 stopni. Przygotuj okrągłą formę do ciasta o średnicy ok. 23 cm – wyłóż spód papierem do pieczenia i posmaruj tłuszczem.
  2. Na dno formy wlej roztopione masło wymieszane z syropem klonowym keto lub słodzikiem. Rozprowadź równomiernie.
  3. Ułóż plasterki śliwek skórką do góry (pamiętaj, że po odwróceniu znajdą się na wierzchu). Możesz ułożyć je w wachlarz lub spiralę.
  4. W misce połącz suche składniki: mąkę migdałową, mąkę kokosową, proszek do pieczenia, sól i przyprawy.
  5. W drugiej misce ubij jajka z wanilią, mlekiem roślinnym i słodzikiem. Dodaj mokre składniki do suchych i mieszaj, aż masa będzie gładka i jednorodna.
  6. Ciasto wylej na śliwki, wyrównaj szpatułką.
  7. Piecz ok. 35-40 minut, do tzw. suchego patyczka. W razie potrzeby pod koniec pieczenia przykryj wierzch folią aluminiową.
  8. Odstaw ciasto na 20 minut. Następnie nożem oddziel boki, połóż duży talerz na wierzchu formy i jednym ruchem odwróć ciasto do góry dnem. Delikatnie zdejmij formę i papier.
  9. Podawaj lekko ciepłe lub całkowicie ostudzone.
jak zrobić szybkie keto ciasto ze śliwkami
W każdym z 12 kawałków ciasta będzie tylko ok. 4,2 g węglowodanów netto, fot. Adobe Stock, teressa

Praktyczne rady dotyczące przygotowania i podawania

  • Możesz użyć mrożonych śliwek, pamiętaj tylko, aby je wcześniej rozmrozić.
  • Podawaj z kleksem ubitej śmietany kremówki (niesłodzonej lub z keto słodzikiem).
  • Zamiast śmietany możesz użyć niedużej porcji greckiego jogurtu z wanilią lub odrobiną ekstraktu waniliowego.
  • Można dodać do śliwek przed pieczeniem kilka goździków lub plasterek imbiru, aby dodać ciasto dodatkowego aromatu.
  • Ciasto fantastycznie smakuje z lodami keto lub kremem mascarpone (na przykład z tłustą śmietaną i odrobiną keto słodzika).

