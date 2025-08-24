Wuzetka to jedno z najbardziej popularnych ciast okresu PRL-u. W 2023 roku została wpisana na listę produktów tradycyjnych w województwie mazowieckim. Nikt do końca nie wie, kto je wymyślił i kiedy zostało zrobione pierwszy raz. Nazwa powstała prawdopodobnie na przełomie lat 40. i 50. XX w. na cześć warszawskiej trasy W-Z. Niektóre źródła podają, że wuzetka pochodzi od skrótu WZK, czyli wypiek z kremem, lub WZC od Warszawskich Zakładów Ciastkarskich. Jedno jest pewne, od początku wuzetka była pyszna i przepis szybko się rozpowszechnił.

Wuzetka składa się z biszkoptu czekoladowego, marmolady, bitej śmietany, a na końcu pokrywana jest polewą czekoladową. Wymaga pieczenia i trochę czasu na przygotowanie. Jeżeli go nie masz, możesz zrobić szybko prosty deser, który smakiem przypomina słynne ciasto. Oto jak przygotować „wuzetkę” w pucharku lub szklance.

Składniki na „deser jak wuzetka”

Składniki na warstwy (ok. 4 porcje):

pokruszony gotowy biszkopt kakaowy albo kakaowe herbatniki (albo skorzystaj z przepisu na biszkopt czekoladowy)

400 ml śmietanki 30% lub 36%

fix do ubijania śmietany

2 łyżki cukru pudru

80 g dżemu wiśniowego lub z czarnej porzeczki

Składniki na polewę do wuzetki:

80 g czekolady deserowej

80 g śmietanki 30%

Do przygotowania możesz użyć też innego dżemu, np. malinowego, truskawkowego, agrestowego, powideł śliwkowych, najlepiej jednak deser smakuje z dżemem kwaskowatym.

Jak zrobić szybki deser à la wuzetka?

Biszkopt lub herbatniki pokrusz. Schłodzoną śmietankę ubij, dodaj w trakcie ubijania cukier puder i fix do bitej śmietany. Przygotuj 4 szklanki. Wkładaj kolejno warstwami: pokruszone ciastka, łyżeczkę dżemu, bitą śmietanę, kolejną warstwę ciastek, dżem i bitą śmietanę i na końcu ciastka. Zrób polewę: Śmietankę podgrzej, ale jej nie gotuj. Dodaj połamaną czekoladę. Wyłącz kuchnię i mieszaj całość. Polewa zacznie się robić aksamitna. Trzeba cierpliwie mieszać kilka minut. Możesz podgrzać jeszcze trochę, jeżeli czekolada nie chce się rozpuszczać. Polewą posmaruj wierzch deseru. Gdy wystygnie ozdób bitą śmietaną.

Deser najlepiej pozostawić przynajmniej na 2-3 godziny w lodówce, żeby warstwy się przegryzły. Wtedy będzie najsmaczniejszy.

Deser w szklance jak wuzetka, fot. Adobe Stock, lilechka75

