Ten deser smakuje jak kultowe ciasto PRL-u. Zrobisz go bez pieczenia w 10 minut
Ten warstwowy deser podawany w szklankach lub pucharkach smakuje jak popularna wuzetka. Ciasto to klasyk PRL-u. Składa się z warstw kakaowego biszkoptu, bitej śmietany i marmolady, uwieńczonych czekoladową polewą. Jeżeli nie masz zbyt wiele czasu, możesz zrobić szybką wersję tego pysznego deseru bez pieczenia w pucharku.
Wuzetka to jedno z najbardziej popularnych ciast okresu PRL-u. W 2023 roku została wpisana na listę produktów tradycyjnych w województwie mazowieckim. Nikt do końca nie wie, kto je wymyślił i kiedy zostało zrobione pierwszy raz. Nazwa powstała prawdopodobnie na przełomie lat 40. i 50. XX w. na cześć warszawskiej trasy W-Z. Niektóre źródła podają, że wuzetka pochodzi od skrótu WZK, czyli wypiek z kremem, lub WZC od Warszawskich Zakładów Ciastkarskich. Jedno jest pewne, od początku wuzetka była pyszna i przepis szybko się rozpowszechnił.
Wuzetka składa się z biszkoptu czekoladowego, marmolady, bitej śmietany, a na końcu pokrywana jest polewą czekoladową. Wymaga pieczenia i trochę czasu na przygotowanie. Jeżeli go nie masz, możesz zrobić szybko prosty deser, który smakiem przypomina słynne ciasto. Oto jak przygotować „wuzetkę” w pucharku lub szklance.
Składniki na „deser jak wuzetka”
Składniki na warstwy (ok. 4 porcje):
- pokruszony gotowy biszkopt kakaowy albo kakaowe herbatniki (albo skorzystaj z przepisu na biszkopt czekoladowy)
- 400 ml śmietanki 30% lub 36%
- fix do ubijania śmietany
- 2 łyżki cukru pudru
- 80 g dżemu wiśniowego lub z czarnej porzeczki
Składniki na polewę do wuzetki:
- 80 g czekolady deserowej
- 80 g śmietanki 30%
Do przygotowania możesz użyć też innego dżemu, np. malinowego, truskawkowego, agrestowego, powideł śliwkowych, najlepiej jednak deser smakuje z dżemem kwaskowatym.
Jak zrobić szybki deser à la wuzetka?
- Biszkopt lub herbatniki pokrusz.
- Schłodzoną śmietankę ubij, dodaj w trakcie ubijania cukier puder i fix do bitej śmietany.
- Przygotuj 4 szklanki. Wkładaj kolejno warstwami: pokruszone ciastka, łyżeczkę dżemu, bitą śmietanę, kolejną warstwę ciastek, dżem i bitą śmietanę i na końcu ciastka.
- Zrób polewę: Śmietankę podgrzej, ale jej nie gotuj. Dodaj połamaną czekoladę. Wyłącz kuchnię i mieszaj całość. Polewa zacznie się robić aksamitna. Trzeba cierpliwie mieszać kilka minut. Możesz podgrzać jeszcze trochę, jeżeli czekolada nie chce się rozpuszczać.
- Polewą posmaruj wierzch deseru. Gdy wystygnie ozdób bitą śmietaną.
Deser najlepiej pozostawić przynajmniej na 2-3 godziny w lodówce, żeby warstwy się przegryzły. Wtedy będzie najsmaczniejszy.
