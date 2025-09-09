To ciasto ma w sobie wszystko, co w jesiennych wypiekach najlepsze - pachnie masłem, jest delikatne i miękkie, ale nie zapycha jak klasyczne ciasta tego typu. Przygotowuje się je bez wysiłku, a efekt za każdym razem wychodzi jak z najlepszej cukierni. Gruszki to owoce, które jesienią smakują najlepiej - są soczyste, słodkie i niezwykle aromatyczne. W cieście sprawdzają się idealnie, bo nadają mu wilgotnego charakteru.

Przepis na maślane ciasto z gruszkami

To maślane ciasto z dodatkiem gruszek świetnie pasuje zarówno do popołudniowej kawy, jak i na rodzinne spotkania. Jeśli dodasz do niego szczyptę cynamonu lub kardamonu, przygotujesz przekąskę o bardziej korzennym aromacie. To prawdziwy ideał na sezon jesienno-zimowy.

Składniki:

200 g masła,

180 g cukru,

3 jajka,

250 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

100 ml mleka,

3 dojrzałe gruszki,

szczypta soli,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

Utrzyj masło z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka - wbijaj je kolejno po jednym, cały czas miksując. Na koniec dodaj mleko i jeszcze chwilę krótko zmiksuj. W osobnej misce połącz mąkę, proszek do pieczenia i sól. Stopniowo dodawaj suche składniki do masy maślanej, mieszając, aż powstanie jednolite ciasto. Gruszki obierz, pokrój w plasterki lub ósemki i delikatnie ułóż na wierzchu ciasta w tortownicy. Możesz je wcześniej obtoczyć w mące albo bułce tartej. Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz około 40-45 minut, do suchego patyczka. Gotowe ciasto posyp cukrem pudrem.

Ciasto z gruszkami nie musi być typowym "dusicielem", fot. Adobe Stock, manyakotic

Z czym podać to ciasto?

Maślane ciasto z gruszkami jest na tyle uniwersalne, że sprawdzi się zarówno jako codzienny deser, jak i elegancki wypiek na wyjątkowe okazje. Możesz je serwować jeszcze ciepłe, z lodami lub sosem karmelowym, albo w prostszej wersji - tylko oprószone cukrem pudrem. Świetnie smakuje także z dodatkiem orzechów włoskich czy migdałów. Doskonałym uzupełnieniem będzie także domowy sos czekoladowy albo waniliowy, a także domowa bita śmietana.

