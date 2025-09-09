Reklama

To ciasto ma w sobie wszystko, co w jesiennych wypiekach najlepsze - pachnie masłem, jest delikatne i miękkie, ale nie zapycha jak klasyczne ciasta tego typu. Przygotowuje się je bez wysiłku, a efekt za każdym razem wychodzi jak z najlepszej cukierni. Gruszki to owoce, które jesienią smakują najlepiej - są soczyste, słodkie i niezwykle aromatyczne. W cieście sprawdzają się idealnie, bo nadają mu wilgotnego charakteru.

Przepis na maślane ciasto z gruszkami

To maślane ciasto z dodatkiem gruszek świetnie pasuje zarówno do popołudniowej kawy, jak i na rodzinne spotkania. Jeśli dodasz do niego szczyptę cynamonu lub kardamonu, przygotujesz przekąskę o bardziej korzennym aromacie. To prawdziwy ideał na sezon jesienno-zimowy.

Składniki:

  • 200 g masła,
  • 180 g cukru,
  • 3 jajka,
  • 250 g mąki pszennej,
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 100 ml mleka,
  • 3 dojrzałe gruszki,
  • szczypta soli,
  • cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

  1. Utrzyj masło z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka - wbijaj je kolejno po jednym, cały czas miksując.
  2. Na koniec dodaj mleko i jeszcze chwilę krótko zmiksuj.
  3. W osobnej misce połącz mąkę, proszek do pieczenia i sól. Stopniowo dodawaj suche składniki do masy maślanej, mieszając, aż powstanie jednolite ciasto.
  4. Gruszki obierz, pokrój w plasterki lub ósemki i delikatnie ułóż na wierzchu ciasta w tortownicy. Możesz je wcześniej obtoczyć w mące albo bułce tartej.
  5. Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz około 40-45 minut, do suchego patyczka.
  6. Gotowe ciasto posyp cukrem pudrem.
Ciasto z gruszkami nie musi być typowym "dusicielem", fot. Adobe Stock, manyakotic

Z czym podać to ciasto?

Maślane ciasto z gruszkami jest na tyle uniwersalne, że sprawdzi się zarówno jako codzienny deser, jak i elegancki wypiek na wyjątkowe okazje. Możesz je serwować jeszcze ciepłe, z lodami lub sosem karmelowym, albo w prostszej wersji - tylko oprószone cukrem pudrem. Świetnie smakuje także z dodatkiem orzechów włoskich czy migdałów. Doskonałym uzupełnieniem będzie także domowy sos czekoladowy albo waniliowy, a także domowa bita śmietana.

