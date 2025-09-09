To maślane ciasto z gruszkami to mój jesienny hit. Rodzina ciągle prosi, żebym je piekła
Maślane ciasto z gruszkami to kwintesencja jesiennych wypieków - puszyste, aromatyczne i pełne soczystych owoców. To prosty przepis, a efekt zawsze zachwyca - nic dziwnego, że domownicy zawsze proszą o kolejne porcje. Najlepsze w nim jest to, że nie jest to typowy "dusiciel", ale jest miękkie, idealnie maślany i słodziutkie.
To ciasto ma w sobie wszystko, co w jesiennych wypiekach najlepsze - pachnie masłem, jest delikatne i miękkie, ale nie zapycha jak klasyczne ciasta tego typu. Przygotowuje się je bez wysiłku, a efekt za każdym razem wychodzi jak z najlepszej cukierni. Gruszki to owoce, które jesienią smakują najlepiej - są soczyste, słodkie i niezwykle aromatyczne. W cieście sprawdzają się idealnie, bo nadają mu wilgotnego charakteru.
Przepis na maślane ciasto z gruszkami
To maślane ciasto z dodatkiem gruszek świetnie pasuje zarówno do popołudniowej kawy, jak i na rodzinne spotkania. Jeśli dodasz do niego szczyptę cynamonu lub kardamonu, przygotujesz przekąskę o bardziej korzennym aromacie. To prawdziwy ideał na sezon jesienno-zimowy.
Składniki:
- 200 g masła,
- 180 g cukru,
- 3 jajka,
- 250 g mąki pszennej,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 100 ml mleka,
- 3 dojrzałe gruszki,
- szczypta soli,
- cukier puder do posypania.
Sposób przygotowania:
- Utrzyj masło z cukrem na puszystą masę. Stopniowo dodawaj jajka - wbijaj je kolejno po jednym, cały czas miksując.
- Na koniec dodaj mleko i jeszcze chwilę krótko zmiksuj.
- W osobnej misce połącz mąkę, proszek do pieczenia i sól. Stopniowo dodawaj suche składniki do masy maślanej, mieszając, aż powstanie jednolite ciasto.
- Gruszki obierz, pokrój w plasterki lub ósemki i delikatnie ułóż na wierzchu ciasta w tortownicy. Możesz je wcześniej obtoczyć w mące albo bułce tartej.
- Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz około 40-45 minut, do suchego patyczka.
- Gotowe ciasto posyp cukrem pudrem.
Z czym podać to ciasto?
Maślane ciasto z gruszkami jest na tyle uniwersalne, że sprawdzi się zarówno jako codzienny deser, jak i elegancki wypiek na wyjątkowe okazje. Możesz je serwować jeszcze ciepłe, z lodami lub sosem karmelowym, albo w prostszej wersji - tylko oprószone cukrem pudrem. Świetnie smakuje także z dodatkiem orzechów włoskich czy migdałów. Doskonałym uzupełnieniem będzie także domowy sos czekoladowy albo waniliowy, a także domowa bita śmietana.
Czytaj także:
- Jak zrobić gruszki w syropie? Oto 3 pomysły na aromatyczne i zdrowe gruszki w gęstej zalewie
- Jak zrobić gruszki w occie na słodko i ostro. Przygotujesz je w kilka chwil i zaskoczysz wszystkich smakiem
- Jesienne kiszone gruszki z korzennymi przyprawami