Jesiennych wypieków nie da się nie kochać. Po jagodziankach przyszła pora na pyszne malinianki, ale wkrótce sezon na te owoce także się skończy. Październik to czas cynamonek. Warto zrobić te wypieki w domu, dodając 1 jesienny składnik.

Reklama

Przepis na cynamonki z dynią

Cynamonki wywodzą się ze Szwecji. Ten skandynawski wypiek zdobył w Polsce ogromną popularność. W cukierniach i kawiarniach pojawia się zwykle późną jesienią, ale nie trzeba czekać na sezonowe oferty sklepów i restauracji. Cynamonki można łatwo przygotować w domu. Warto zrobić to szczególnie teraz, gdy do dyspozycji mamy składnik, który podkręci smak ciasta.

Dynia to składnik nie tylko dżemów czy zupy krem, ale także baza wielu wypieków. Sernik dyniowy, ciasto z surowej dyni czy brownie z dynią to tylko jedne z wielu przykładów na wykorzystanie tego uniwersalnego warzywa w deserach. Z tego przepisu dowiesz się, jak połączyć dynię z ukochanymi cynamonkami.

Bazą receptury jest ciasto drożdżowe, które — tak jak w oryginalnym przepisie — przekłada się słodką masą cynamonową. Do ciasta dodaje się dynię, która nie tylko wzbogaca jego smak, ale także nadaje mu apetyczny, złoty kolor. Możesz użyć gotowego puree z dyni lub samodzielnie ją upiec i zblendować. Gotowe ciasteczka możesz podawać posypane cukrem pudrem, udekorowane lukrem lub z polewą z serka kremowego.

Składniki na cynamonki z dynią

Ciasto

450 g mąki pszennej

150 ml mleka

25 g drożdży świeżych lub 7 g suszonych

pół szklanki cukru

1 łyżeczka ekstraktu lub cukru waniliowego

130 g puree z dyni

1 jajko

50 g masła

Nadzienie

60 g masła

pół szklanki cukru trzcinowego

1 płaska łyżka cynamonu

Cynamonki z dynią to jesienny deser, fot. Adobe Stock, A.Kazak

Cynamonki z dynią — sposób przygotowania

Jeśli korzystasz ze świeżych drożdży, najpierw przygotuj zaczyn. Mleko pogrzej w rondelku, by było letnie. Do ciepłego mleka dodaj po 1 łyżce mąki i cukru, rozkrusz drożdże. Naczynie przykryj ściereczką i odstaw na ok. 15 minut, aż drożdże zaczną pracować. W misie miksera połącz pozostałe składniki na ciasto. Masło powinno być miękkie, a puree z dyni nie może być gorące. Dodaj gotowy zaczyn i wyrób jednolite ciasto. W razie potrzeby dosyp mąki. Gotowe ciasto nakryj w misce ściereczką i odstaw na 40-50 minut do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. W międzyczasie przygotuj nadzienie. Rozpuść masło w rondelku, a cukier wymieszaj z cynamonem w osobnym naczyniu. Jeśli masz więcej puree z dyni, możesz również dodać je do nadzienia. Po wyrośnięciu ciasto rozwałkuj na duży, dość cienki prostokąt. Posmaruj roztopionym masłem i ewentualnie cienką warstwą puree z dyni. Posyp mieszanką cukru z cynamonem na całej powierzchni. Zwiń ciasto w roladę, a następnie pokrój ostrym nożem na „ślimaczki” o grubości ok. 2 cm. Przekładaj je na blachę — możesz zostawić większe lub mniejsze odstępy, jeśli zależy ci na cynamonkach do odrywania. Pozostaw je na ok. 30 minut, by ponownie nabrały objętości. Piecz przez ok. 25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Czytaj także: