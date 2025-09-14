Pigwa to owoc twardy i kwaśny surowo, ale kiedy go upieczesz – zamienia się w coś niezwykłego. Mięknie i nabiera słodyczy. Dodatek cynamonu podkreśla jej naturalny smak, a pieczenie pozwala bez wysiłku uzyskać miękkie, kawałki owoców. Nie potrzebujesz wymyślnych składników i dużego nakładu pracy. Za jednym razem przygotujesz deser, i wyjątkowy dodatek do śniadania.

Przepis na pieczoną pigwę z cynamonem

Składniki (na około 4 porcje deserowe lub 6-8 mniejszych):

3-4 średnie pigwy,

2-3 łyżki masła lub masła klarowanego,

½ szklanki cukru lub mieszanka cukru + brązowego cukru lub miodu,

1 szklanka gorącej wody lub częściowo zastąpionej sokiem jabłkowym lub cydrem jabłkowym,

1-2 łyżeczki mielonego cynamonu,

sok i skórka z połowy cytryny (aby zapobiec ciemnieniu i podkreślić smak).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180-190 stopni. Pigwę dokładnie umyj, usuń „meszek” (jeśli jest). Obierz je ze skórki lub pozostaw skórkę. Przekrój na połówki, usuń gniazda nasienne. Skrop połówki sokiem z cytryny. W naczyniu żaroodpornym ułóż połówki pigwy stroną przeciętą do góry. Połóż kawałek masła na każdej połówce. Posyp cynamonem i cukrem. Dodaj skórkę cytryny. Wlej gorącą wodę, tak by pokryła dno naczynia, ale nie przykrywała pigwy. Woda pomoże miękczyć owoc. Piecz w piekarniku przez około 1-1,5 godziny, aż pigwa będzie miękka – sprawdzaj widelcem, powinien wchodzić łatwo. Jeżeli brzegi pigwy zaczynają zbyt mocno się rumienić, przykryj naczynie folią lub pokrywką. Po upieczeniu odstaw na kilka-kilkanaście minut, by pigwa lekko przestygła.

Propozycje podania deseru i dalszego wykorzystania

Pieczona pigwa sama w sobie jest świetnym deserem — wystarczy odrobina bitej śmietany lub gałka lodów waniliowych. Ale można ją podać na wiele sposobów, by wydobyć smak i nadać daniu różne odsłony.

Pigwa na śniadanie? Upieczoną pigwę (połówki lub plastry), dodaj do miseczki jogurtu greckiego, posyp granolą albo orzechami. Możesz też mieszać pigwę z płatkami owsianymi, użyć jako nadzienia do naleśników albo tostów. Upieczona pigwę przechowaj w lodówce, a rano możesz ja nieco podgrzać w mikrofalówce, aby była bardziej aromatyczna.

Dodatki typu tarty parmezan czy kremowy serek stworzą z pigwą ciekawe połączenie – np. pigwa z kremowym mascarpone albo ricottą plus odrobina miodu.

Jesienią szczególnie polecam dodatek aromatycznych przypraw — poza cynamonem do pigwy pasuje także odrobina gałki muszkatołowej czy kardamonu. Do dekoracji sprawdzą się pestki dyni lub orzechy włoskie. Jeśli masz dostęp do ziół, świeża mięta lub tymianek świetnie przełamią słodycz pigwy.

Podaj pieczona pigwę z gałka lodów waniliowych, fot. Adobe Stock, azurita

Porady praktyczne

Skóra zawiera sporo pektyn, więc jeśli nie przeszkadza ci jej tekstura, można ją zostawić. Obieranie pigwy ze skórki wymaga dobrego noża i ostrożności.

Różne odmiany pigwy mogą różnić się miedzy sobą twardością. Jeśli używasz bardzo twardej pigwy, może ona wymagać dłuższego pieczenia.

Jeśli zostaną „soki” z pieczenia, nie wylewaj ich — są idealne do polewania kawałków pigwy lub jako baza do sosu albo polewy.

Pigwę można wcześniej przygotować, przechowywać w lodówce (z sokami) do 4-5 dni, a później tylko delikatnie podgrzać.

