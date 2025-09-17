Dżem z dyni to jeden z najlepszych jesiennych przetworów. To warzywo sprawdza się w wielu połączeniach. Tym razem pora spróbować przepisu z dodatkiem czekolady.

Dodaj czekoladę do dżemu z dyni

Dynia doskonale sprawdza się jako składnik dżemów i konfitur. Jej łagodny, słodki smak warto jednak „podkręcić”, dlatego też często receptury na przetwory z tego warzywa zawierają różnego rodzaju dodatki. Niezwykle popularny jest dżem z dyni i pomarańczy, której cytrusowy aromat świetnie podbija słodycz dyni. Niekiedy dodaje się także jabłka, morele lub pigwy.

W tym przepisie główną rolę gra inny dodatek — nie warzywo, nie owoc, a... czekolada. Pomysł na dodanie tej deserowej przekąski do domowych przetworów nie powinien jednak budzić zdziwienia. Nie od dziś ogromną popularnością cieszą się chociażby powidła śliwkowe z czekoladą, zwane nawet „nutellą ze śliwek” lub „czekośliwką”. Dżem z tym dodatkiem zachwyca kremową konsystencją i aksamitnym smakiem.

Według tego przepisu do dyni należy dodać czekoladę gorzką 70%, ale równie dobrze sprawdzi się także czekolada deserowa, a nawet biała, chociaż tutaj efekt będzie nieco inny. Do takich przetworów można także dodać aromatyczne przyprawy, np. cynamon czy chilli, które świetnie komponuje się z czekoladą. Ten dżem czekoladowo-dyniowy będzie stanowił idealny dodatek do pieczywa, naleśników, ciast i deserów.

Składniki na dżem z dyni z czekoladą

1 kg dyni (po obraniu i wydrążeniu)

160 g czekolady 70% (ok. 2 tabliczki)

3/4 szklanki cukru

sok wyciśnięty z 2 cytryn

dodatkowo: cynamon, chilli lub inne przyprawy

Dżem z dyni z czekoladą ma aksamitny smak, fot. Adobe Stock, nata_vkusidey

Przepis na czekoladowy dżem dyniowy

Umyj dynię. W zależności od odmiany obierz ją lub zostaw skórkę, jeśli jest to np. dynia Hokkaido. Przekrój na pół i wydrąż środek. Pokrój na mniejsze kawałki. Do szerokiego garnka z grubym dniem dodaj dynię, zasyp cukrem i wlej sok cytryny. Duś do miękkości, a następnie wszystko dokładnie zmiksuj blenderem. Gotuj do uzyskania pożądanej konsystencji. Pod koniec gotowania dodaj czekoladę i przyprawy. Wymieszaj i gotuj aż do połączenia składników. Gotowy, jeszcze gorący dżem przełóż do słoików i pasteryzuj je w garnku lub w piekarniku.

