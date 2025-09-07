Te placki dyniowe smakują jak z najlepszej karczmy. Wszystko to zasługa 1 dodatku
Placki z dyni i grzybów leśnych to jesienne danie, które co roku goszczą w moim domu. Grzyby sprawiają, że całość może być już pełnym, kompletnym daniem, ale możesz je oczywiście dodatkowo wzbogacić. Sprawdzi się np. kremowy sos, dip jogurtowy albo serowy. Nie zapomnij o dokładnym oczyszczeniu grzybów i wybierz intensywne, jesienne przyprawy.
Placki z dyni to mój absolutny jesienny hit, ale same w sobie bywają trochę za słodkie i mało wyraziste. Dlatego lubię dodawać do nich mój sekretny składnik, czyli leśne grzyby. Najlepiej sprawdzą się w wersji świeżej, ale suszone też sobie poradzą. Do tego często sprawdza się lekko skarmelizowana cebulka oraz jesienne, aromatyczne przyprawy.
Przepis na placki dyniowe z grzybami leśnymi
Placki dyniowe to nie tylko ciekawy sposób na wykorzystanie sezonowych warzyw i grzybów. To też prawdziwy jesieniarski manifest - nie ma nic lepszego, niż połączenie darów jesieni w jedno danie. Gotowe placki są sycące, lekkie i mogą pełnić różne role - od dania głównego po ciepłą przekąskę.
Składniki:
- 400 g startej na tarce dyni (najlepiej Hokkaido, bo nie trzeba jej obierać),
- 250 g świeżych grzybów leśnych,
- duża cebula,
- 2 jajka,
- 3-4 łyżki mąki pszennej lub orkiszowej,
- sól, pieprz i szczypta gałki muszkatołowej,
- pół łyżeczki cukru,
- olej rzepakowy do smażenia.
Sposób przygotowania:
- Dynię umyj, osusz, pokrój na mniejsze części i zetrzyj całość na tarce.
- Grzyby oczyść, pokrój i podsmaż na patelni, aż odparują z nich nadmiar wody.
- Na osobnej patelni zeszklij drobno posiekaną cebulę z cukrem. Niech się powoli karmelizuje.
- W misce wymieszaj dynię, grzyby i cebulę. Dodaj jajka, mąkę oraz przyprawy. Gotowa masa będzie lejąca, ale nie może być zbyt płynna.
- Na rozgrzanym oleju wykładaj porcje masy i smaż placki na złoty kolor z obu stron.
Jakie grzyby najlepiej pasują do dyni?
Najlepiej sprawdzą się borowiki, podgrzybki i kurki, czyli jesienna klasyka. Grzyby te charakteryzują się intensywnym aromatem i mięsistą konsystencją. Możesz też wykorzystać mieszankę różnych gatunków albo wykorzystać suszone grzyby z zeszłego roku. Ważne jednak, aby było one dobrze oczyszczone, bo to jakość grzybów w dużej mierze odpowiadają za ten "karczmiany" charakter placków.
Z czym podawać placki dyniowo-grzybowe?
Placki świetnie smakują same, ale możesz podać je z kwaśną śmietaną, jogurtem naturalnym lub sosem grzybowym. Doskonale komponują się także z kiszonkami - np. z ogórkami kiszonymi czy kapustą. To danie, które idealnie wpisuje się w klimat jesieni, szczególnie podane w towarzystwie gorącej herbaty z miodem i imbirem.
