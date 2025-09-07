Reklama

Placki z dyni to mój absolutny jesienny hit, ale same w sobie bywają trochę za słodkie i mało wyraziste. Dlatego lubię dodawać do nich mój sekretny składnik, czyli leśne grzyby. Najlepiej sprawdzą się w wersji świeżej, ale suszone też sobie poradzą. Do tego często sprawdza się lekko skarmelizowana cebulka oraz jesienne, aromatyczne przyprawy.

Przepis na placki dyniowe z grzybami leśnymi

Placki dyniowe to nie tylko ciekawy sposób na wykorzystanie sezonowych warzyw i grzybów. To też prawdziwy jesieniarski manifest - nie ma nic lepszego, niż połączenie darów jesieni w jedno danie. Gotowe placki są sycące, lekkie i mogą pełnić różne role - od dania głównego po ciepłą przekąskę.

Składniki:

  • 400 g startej na tarce dyni (najlepiej Hokkaido, bo nie trzeba jej obierać),
  • 250 g świeżych grzybów leśnych,
  • duża cebula,
  • 2 jajka,
  • 3-4 łyżki mąki pszennej lub orkiszowej,
  • sól, pieprz i szczypta gałki muszkatołowej,
  • pół łyżeczki cukru,
  • olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

  1. Dynię umyj, osusz, pokrój na mniejsze części i zetrzyj całość na tarce.
  2. Grzyby oczyść, pokrój i podsmaż na patelni, aż odparują z nich nadmiar wody.
  3. Na osobnej patelni zeszklij drobno posiekaną cebulę z cukrem. Niech się powoli karmelizuje.
  4. W misce wymieszaj dynię, grzyby i cebulę. Dodaj jajka, mąkę oraz przyprawy. Gotowa masa będzie lejąca, ale nie może być zbyt płynna.
  5. Na rozgrzanym oleju wykładaj porcje masy i smaż placki na złoty kolor z obu stron.
placki z dyni i grzybów przepis
Placki dyniowo-grzybowe doskonale smakują same, z jogurtowym dipem albo kremowym sosem, fot. Adobe Stock, Olga

Jakie grzyby najlepiej pasują do dyni?

Najlepiej sprawdzą się borowiki, podgrzybki i kurki, czyli jesienna klasyka. Grzyby te charakteryzują się intensywnym aromatem i mięsistą konsystencją. Możesz też wykorzystać mieszankę różnych gatunków albo wykorzystać suszone grzyby z zeszłego roku. Ważne jednak, aby było one dobrze oczyszczone, bo to jakość grzybów w dużej mierze odpowiadają za ten "karczmiany" charakter placków.

Z czym podawać placki dyniowo-grzybowe?

Placki świetnie smakują same, ale możesz podać je z kwaśną śmietaną, jogurtem naturalnym lub sosem grzybowym. Doskonale komponują się także z kiszonkami - np. z ogórkami kiszonymi czy kapustą. To danie, które idealnie wpisuje się w klimat jesieni, szczególnie podane w towarzystwie gorącej herbaty z miodem i imbirem.

