Placki z dyni to mój absolutny jesienny hit, ale same w sobie bywają trochę za słodkie i mało wyraziste. Dlatego lubię dodawać do nich mój sekretny składnik, czyli leśne grzyby. Najlepiej sprawdzą się w wersji świeżej, ale suszone też sobie poradzą. Do tego często sprawdza się lekko skarmelizowana cebulka oraz jesienne, aromatyczne przyprawy.

Przepis na placki dyniowe z grzybami leśnymi

Placki dyniowe to nie tylko ciekawy sposób na wykorzystanie sezonowych warzyw i grzybów. To też prawdziwy jesieniarski manifest - nie ma nic lepszego, niż połączenie darów jesieni w jedno danie. Gotowe placki są sycące, lekkie i mogą pełnić różne role - od dania głównego po ciepłą przekąskę.

Składniki:

400 g startej na tarce dyni (najlepiej Hokkaido, bo nie trzeba jej obierać),

250 g świeżych grzybów leśnych,

duża cebula,

2 jajka,

3-4 łyżki mąki pszennej lub orkiszowej,

sól, pieprz i szczypta gałki muszkatołowej,

pół łyżeczki cukru,

olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Dynię umyj, osusz, pokrój na mniejsze części i zetrzyj całość na tarce. Grzyby oczyść, pokrój i podsmaż na patelni, aż odparują z nich nadmiar wody. Na osobnej patelni zeszklij drobno posiekaną cebulę z cukrem. Niech się powoli karmelizuje. W misce wymieszaj dynię, grzyby i cebulę. Dodaj jajka, mąkę oraz przyprawy. Gotowa masa będzie lejąca, ale nie może być zbyt płynna. Na rozgrzanym oleju wykładaj porcje masy i smaż placki na złoty kolor z obu stron.

Placki dyniowo-grzybowe doskonale smakują same, z jogurtowym dipem albo kremowym sosem, fot. Adobe Stock, Olga

Jakie grzyby najlepiej pasują do dyni?

Najlepiej sprawdzą się borowiki, podgrzybki i kurki, czyli jesienna klasyka. Grzyby te charakteryzują się intensywnym aromatem i mięsistą konsystencją. Możesz też wykorzystać mieszankę różnych gatunków albo wykorzystać suszone grzyby z zeszłego roku. Ważne jednak, aby było one dobrze oczyszczone, bo to jakość grzybów w dużej mierze odpowiadają za ten "karczmiany" charakter placków.

Z czym podawać placki dyniowo-grzybowe?

Placki świetnie smakują same, ale możesz podać je z kwaśną śmietaną, jogurtem naturalnym lub sosem grzybowym. Doskonale komponują się także z kiszonkami - np. z ogórkami kiszonymi czy kapustą. To danie, które idealnie wpisuje się w klimat jesieni, szczególnie podane w towarzystwie gorącej herbaty z miodem i imbirem.

