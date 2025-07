Zjadam letni owoc i nie wyrzucam skórek. Po tym nawozie hortensje kwitną jeszcze dłużej i są intensywnie niebieskie

Skórki z arbuza to jeden z najbardziej niedocenianych odpadów kuchennych, a tymczasem mogą stać się świetnym wsparciem dla hortensji. Jeżeli chcesz przedłużyć ich kwitnienie i uzyskać głęboki, niebieski kolor kwiatów, przygotuj prosty nawóz z tego, co zostało po letnim deserze. Działa szybko, kosztuje dokładnie zero złotych i pomaga poprawić kondycję krzewu już po kilku zastosowaniach.