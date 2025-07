Upojnie pachnące krzaczki piwonii to największa duma każdego ogrodnika. Okazałe kule kwiatowe stanowią niekwestionowaną ozdobę ogrodu. Chociaż okres kwitnienia piwonii przypada na maj i czerwiec, to również w lipcu warto poświęcić czas na pielęgnację tych roślin, które za rok odwdzięczą się morzem kwiatów.

Zadbaj o swoje piwonie w lipcu

Lipiec kończy okres kwitnienia piwonii, co jednak nie oznacza, że te rośliny przestają być aktywne. W lipcu przypada ważny etap rozwoju tych bylin, które w tym okresie wciąż zdobią ogród bujnymi kępkami liści.

Ten etap ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale także z uwagi na przygotowanie piwonii na kolejny sezon. Po przekwitnięciu roślina gromadzi bowiem niezbędne składniki odżywcze, które pozwolą jej przetrwać zimę i rozkwitnąć w przyszłym roku.

Warto wspomóc w tym rośliny, odpowiednio je pielęgnując i dostarczając im niezbędnych substancji odżywczych. Jak zadbać o piwonie w lipcu? Po pierwsze na bieżąco usuwaj przekwitnięte kwiaty, aby zapobiec produkcji nasion, co wymaga od rośliny wiele energii. Po drugie, przygotuj domowy nawóz na bazie popiołu drzewnego oraz skorupek jaj.

Nawóz z domowych odpadów do piwonii

Popiół drzewny i skorupki jaj zawierają cenne składniki odżywcze, które wzbogacają glebę i wzmacniają roślinę. Zawarty w popiele potas sprawia, że piwonie stają się bardziej odporne na szkodliwe czynniki i patogeny.

Wysoka zawartość tego pierwiastka w podłożu zagwarantuje obfite kwitnienie piwonii w przyszłym sezonie. Z kolei skorupki jaj oddają do gleby cenny wapń, który wzmacnia system korzeniowy, dzięki czemu roślina lepiej przyswaja składniki odżywcze.

Przygotowanie nawozu krok po kroku

Do przygotowania nawozu do piwonii należy zaopatrzyć się w naturalny popiół drzewny oraz skorupki jaj. Popiół przesiewamy, a skorupki dokładnie suszymy i rozkruszamy. Można zetrzeć je na proszek w moździerzu. Na jeden krzaczek wystarczą 2 łyżki popiołu i skorupki z 3 jajek. Gotowy proszek rozsyp na podłożu pod piwoniami, delikatnie mieszając go z wierzchnią warstwą gleby.

Nawóz do piwonii z odpadów, fot. archiwum prywatne

Inne naturalne odżywki do piwonii

Odpady kuchenne doskonale nadają się do nawożenia podłoża pod uprawę piwonii. Ogromną popularnością cieszy się np. nawóz do piwonii z fusów kawy, który często stosowany jest także w uprawie innych roślin, takich jak hortensje czy róże. Oprócz tego w pobudzeniu piwonii do kwitnienia pomóc może także domowy nawóz ze skórek od bananów bądź z obierek od warzyw.

W uprawie piwonii warto wykorzystać również inne odżywki. Naturalnym wyborem jest kompost, którym warto obłożyć krzaczki, by wzbogacić glebę w cenne składniki odżywcze. Równie korzystnym i ekologicznym rozwiązaniem jest zastosowanie gnojówki z pokrzywy, która stanowi uniwersalną odżywkę do wielu roślin ogrodowych.

