Zamiokulkas to roślina o niskich wymaganiach, która nie potrzebuje większych nakładów pracy i czasu, jakie trzeba by włożyć w jej pielęgnację. Mimo to zdarza się, że wolno rośnie i nie wypuszcza nowych liści. Mizerny zamiokulkas może wymagać specjalnej odżywki. Takiej roślince warto „zaserwować” nawóz z łupin orzechów włoskich.

Reklama

Łupiny z orzechów jako nawóz do zamiokulkasa

O tym, że orzechy włoskie to prawdziwa bomba witaminowa i skarbnica składników odżywczych, nie trzeba nikogo przekonywać. Jak się jednak okazuje, na ich bogatym składzie mogą skorzystać również rośliny, które warto „poczęstować” domowym nawozem z łupin orzecha włoskiego.

W łupinach orzecha włoskiego zawarte są fosfor i potas, które stymulują wzrost nowych pędów, a także żelazo i magnez, dzięki którym roślina wytwarza mocny system korzeniowy. Oprócz tego w nawozie z łupin orzecha zawarte są także cenne składniki, takie jak jod, cynk czy mangan, które również przyczyniają się do zdrowego rozrostu rośliny oraz wzmocnienia jej odporności na działanie niekorzystnych czynników.

Jak przygotować nawóz z łupin orzechów?

Przed przygotowaniem nawozu należy dokładnie przejrzeć łupiny i odrzucić te, które noszą ślady pleśni lub innych infekcji zagrażających zdrowiu roślin. Do przyrządzenia odżywki wystarczy ok. 200 g łupin z orzechów włoskich, a także 1 l wody w temperaturze pokojowej.

Łupiny zalej wodą i doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj na małym ogniu przez ok. pół godziny. Wywar będzie gotowy, gdy jego barwa ulegnie zmianie, a wyczuwalny stanie się aromat orzechów. Gotowy roztwór należy zostawić do ostygnięcia, a następnie przecedzić na sitku.

Wystudzoną esencję orzechową trzeba jeszcze rozcieńczyć z wodą, zachowując następujące proporcje: 1 część roztworu z orzechów na 3 części wody. Rozwodnioną miksturą podlewaj zamiokulkasa ok. 2 razy w miesiącu.

Sypki nawóz z orzechów do zamiokulkasa

Istnieje jeszcze alternatywny sposób nawożenia zamiokulkasa łupinami orzecha włoskiego. Polega on na zmieleniu lub zmiażdżeniu łupin, np. w moździerzu. Uzyskany w ten sposób orzechowy „pył” wystarczy przemieszać z wierzchnią warstwą podłoża.

Nawóz do zamiokulkasa z łupin orzechów pobudza wzrost rośliny, fot. Adobe Stock, surasak

Tak też wzmocnisz swojego zamiokulkasa

Łupiny orzechów włoskich to nie jedyny odpad kuchenny, który warto wykorzystać w pielęgnacji zamiokulkasa. W tym celu można również sięgnąć po wodę ryżową. Nawóz do zamiokulkasa z wody po gotowaniu ryżu wzmacnia roślinę, odżywia ją i stymuluje do wypuszczania nowych liści.

Inny odpad kuchenny, który możesz zastosować do zamiokulkasa, to fusy z herbaty. Zamiast się ich pozbywać, warto wykorzystać zawarte w nich cenne składniki odżywcze, które pobudzą roślinę do produkcji nowych pędów. Zamiokulkas skorzysta także na mieszankach przygotowanych ze składników kuchennych. Doskonale działa na niego odżywka z fasoli, a nawet nawóz z musztardy.

Czytaj także: