Odżywki pobudzające kwitnienie roślin nie muszą być drogie, a ich stosowanie nie zawsze jest czasochłonne. Nawóz z wody po ogórkach małosolnych to prosty i tani patent na pielęgnację azalii. Dowiedz się, jak wykorzystać ten kuchenny odpad w ogrodzie.

Reklama

Działanie nawozu z wody po ogórkach małosolnych

Ogórki małosolne to popularny letni przysmak, który chętnie przygotowujemy samodzielnie we własnej kuchni. Wystarczy tylko woda, sól i kilka przypraw, by uzyskać zalewę, która zamieni ogórki w smakowitą i zdrową przekąskę. Jak się jednak okazuje, ta zalewa wcale nie musi wylądować w zlewie po konsumpcji tego przysmaku.

Kiszonki stanowią nie tylko smaczne urozmaicenie diety, ale i cenne źródło składników odżywczych. Cenne substancje zawarte są nie tylko w warzywach, ale również w zalewie. W przypadku wody po ogórkach małosolnych są to składniki, takie jak kwas mlekowy, magnez, cynk i witaminy. Jak się okazuje, korzystnie wpływają one nie tylko na nasze zdrowie, ale także na rozwój roślin.

Nawóz z wody po ogórkach małosolnych zawiera magnez, który wspiera proces fotosyntezy i sprzyja obfitemu plonowaniu roślin. Z kolei potas pobudza kwitnienie. Do tego dochodzą cenne bakterie probiotyczne i witaminy, które wspomagają rozwój roślin. Nawóz z takiej zalewy nadaje się do stosowania w przypadku gatunków preferujących kwaśny odczyn gleby, do których należą azalie ogrodowe.

Jak przygotować nawóz do azalii z wody po ogórkach małosolnych?

Przygotowanie nawozu z wody po ogórkach małosolnych jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko wykorzystać odsączoną z przypraw zalewę po kiszonce, którą koniecznie należy rozcieńczyć z wodą w proporcji co najmniej 1:1. W przypadku częstszego korzystania z takiej odżywki zaleca się nawet zmniejszenie części zalewy i zastosowanie np. proporcji 1:2, a nawet 1:4. Pozwoli to uniknąć nadmiernego zasolenia gleby.

Tak rozcieńczonym roztworem podlewamy równomiernie podłoże pod azaliami lub innymi roślinami, które preferują kwaśny odczyn gleby.

Woda po ogórkach małosolnych to dobry nawóz do azalii, fot. Adobe Stock, mlaine

Jak stosować nawóz do azalii z wody po ogórkach małosolnych?

Nawóz przygotowany na bazie zalewy z ogórków małosolnych sprawdzi się w przypadku wszystkich roślin kwasolubnych. Należą do nich nie tylko azalie, ale także inne rośliny z rodziny wrzosowatych, takie jak różaneczniki (rododendrony) czy wrzośce. Kwaśne podłoże preferują również inne popularne rośliny kwitnące, a mianowicie hortensje.

Oprócz tego na stosowaniu odżywki sporządzonej z wody po ogórkach małosolnych skorzystają również krzewy owocowe, takie jak borówki, a także krzewy iglaste, np. jałowce.

Czytaj także: