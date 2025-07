Petunie to jedne z najpopularniejszych kwiatów w Polsce. Zdobią parapety, balkony i tarasy. Nie nastręczają większych trudności, jeśli chodzi o uprawę i są uznawane za niewymagające kwiaty na balkon. Kluczem do obfitego kwitnienia jest dostarczanie im składników odżywczych. W tym celu warto zastosować nawóz z buraka.

Jak działa nawóz z buraka na petunie?

Petunie cieszą się ogromną popularnością ze względu na swoje niezwykle efektowne kwiaty, które zwieszają się gęstymi kaskadami i zachwycają żywą kolorystyką. Za tak obfite kwitnienie roślina płaci jednak wysoką cenę. Proces ten kosztuje ją dużo energii. Jeśli więc chcesz, aby twoje petunie niezmiennie zachwycały białymi, różowymi lub fioletowymi „dzwoneczkami”, koniecznie zadbaj o ich odżywienie.

Chcąc dostarczyć petuniom wystarczającą ilość składników odżywczych, warto zastosować naturalny nawóz z buraka. Taka domowa odżywka to prawdziwy witaminowy booster dla roślin kwitnących. Wszystko za sprawą bogactwa pierwiastków, takich jak potas i fosfor, które pobudzają proces kwitnienia. Oprócz tego nawóz z buraka dostarcza żelaza i wzbogaca glebę w azot, co stymuluje rośliny do wzrostu.

Jak przygotować nawóz z buraka do petunii?

Warzywny eliksir buraczany do petunii przygotujesz w kilka minut. Wystarczy tylko, że jednego buraka pokroisz na małe kawałki i wrzucisz do blendera. Warzywa nie trzeba nawet obierać, ponieważ skórka zawiera cenne mikroelementy. Kawałki buraka zalej 1 litrem wody i całość zmiksuj na dość gładką masę. Następnie przecedź ją przez sitko i gotowy roztwór przelej do słoika lub innego naczynia. Uzyskanym nawozem podlewaj petunie co 2-3 tygodnie.

Jako zamiennik nawozu do petunii można także zastosować wodę po moczeniu obierek od buraków, a także wodę z gotowania tych warzyw, pod warunkiem jednak, że nie doda się do niej soli.

Nawóz z buraka to dobre rozwiązanie nie tylko w uprawie petunii. Warzywny eliksir można również zastosować w przypadku innych roślin doniczkowych w domu, np. skrzydłokwiatu lub zamiokulkasa.

Nawóz z buraka do petunii, fot. Adobe Stock, Harald Biebel

Zadbaj o swoje petunie latem

Aby petunie pięknie kwitły przez całe lato, aż do jesieni, trzeba im regularnie dostarczać niezbędnych składników odżywczych, ale nie tylko. Niezbędne jest oczywiście podlewanie, które zwłaszcza latem powinno się odbywać dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Na ogół jednak petunia dobrze radzi sobie w wysokich temperaturach i nie powinno się jej przelewać, by nie doprowadzić do zagniwania korzeni.

Kolejna ważna rzecz w przypadku letniej pielęgnacji petunii to regularne pozbywanie się przekwitniętych kwiatostanów, a także starych i chorych liści. Dzięki temu można stymulować roślinę do obfitego kwitnienia.

