Zamiokulkas to roślina, która potrafi długo stać w miejscu, nie dając żadnych oznak wzrostu. Jeśli chcesz, żeby w końcu wypuścił nowe liście, sięgnij po naturalny sposób z użyciem domowego składnika, który niemal na pewno masz w lodówce. Roślina dostanie prawdziwego kopa do wzrostu – wystarczy połączyć go z wodą i zastosować raz na kilka tygodni.

Reklama

Zadbaj o podstawy – zamiokulkas nie lubi pośpiechu, ale wymaga troski

Zamiokulkas zamiolistny to roślina idealna dla zapracowanych, ale to nie znaczy, że można o nim zapomnieć na wiele tygodni. Lubi jasne, rozproszone światło i półcień, a najlepiej czuje się w temperaturze pokojowej – od 20 do 25°C. Źle znosi przeciągi i chłód, dlatego nie stawiaj go przy otwartym oknie ani w miejscu narażonym na nagłe zmiany temperatury.

Podłoże w doniczce musi być przepuszczalne – najlepiej sprawdzi się mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem perlitu lub drobnego żwirku. Zamiokulkas ma grube kłącza magazynujące wodę, dlatego podlewaj go dopiero wtedy, gdy ziemia całkowicie przeschnie. W lecie możesz robić to raz na 10–14 dni, a zimą nawet co 3–4 tygodnie.

Jeśli mimo dobrej pielęgnacji roślina długo nie wypuszcza nowych liści i wygląda na „uśpioną”, warto ją dodatkowo wspomóc. Najlepiej domowym nawozem, który pobudzi ją do życia i przywróci intensywną zieleń.

Nawóz do zamiokulkasa z musztardy – sprawdzony sposób na uśpioną roślinę

W musztardzie znajdziesz całą gamę składników, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju rośliny:

Wapń – wzmacnia ściany komórkowe i wspiera rozwój korzeni,

– wzmacnia ściany komórkowe i wspiera rozwój korzeni, Potas – reguluje gospodarkę wodną i odpowiada za jędrność liści,

– reguluje gospodarkę wodną i odpowiada za jędrność liści, Fosfor – wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wspomaga kwitnienie (w przypadku innych roślin),

– wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wspomaga kwitnienie (w przypadku innych roślin), Siarka – działa przeciwgrzybiczo, poprawia ogólną odporność roślin.

Musztarda działa nie tylko jako nawóz, ale również jako naturalny aktywator wzrostu. Dzięki niej roślina szybciej przyswaja wodę i składniki z gleby, a przy tym poprawia się cyrkulacja powietrza w korzeniach. To szczególnie ważne w przypadku roślin doniczkowych, które często mają ograniczoną przestrzeń do rozwoju.

Domowy roztwór musztardowy możesz stosować bez obaw, pod warunkiem że zachowasz umiar i odpowiednie proporcje. Nadmiar może zaszkodzić, dlatego zawsze trzymaj się zalecanej dawki.

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści? Wymieszaj jeden kuchenny składnik z wodą i podlej doniczkę, fot. Adobe Stock, sonyachny

Jak przygotować nawóz z musztardy dla zamiokulkasa?

Wybierz klasyczną, żółtą musztardę – najlepiej stołową, bez dodatku chrzanu, miodu, curry czy przypraw korzennych. Im prostszy skład, tym lepiej dla rośliny.

Składniki:

1 płaska łyżeczka musztardy stołowej

1 litr letniej, odstanej wody (najlepiej deszczówki lub przegotowanej)

Sposób przygotowania i użycia:

W szklance rozprowadź musztardę w niewielkiej ilości wody, mieszaj aż do całkowitego rozpuszczenia. Dodaj mieszankę do reszty wody (tak, żeby razem uzyskać 1 litr roztworu). Podlewaj tylko ziemię, nie mocz liści ani łodyg. Stosuj raz na 4 tygodnie, najlepiej w ciepłych miesiącach (od kwietnia do września).

Uwaga: Nie stosuj nawozu na wilgotną glebę. Poczekaj, aż ziemia w doniczce całkowicie przeschnie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki przebarwień na liściach po zastosowaniu nawozu (co zdarza się bardzo rzadko), zrób przerwę w nawożeniu i zwiększ odstęp czasowy.

Kiedy spodziewać się efektów i co się zmieni?

Pierwsze widoczne efekty mogą pojawić się po około 2–3 tygodniach od zastosowania. Zamiokulkas zacznie wypuszczać nowe liście – jasnozielone, zwinięte w charakterystyczny rulonik. Z czasem staną się one bardziej mięsiste i nabiorą ciemniejszego koloru. Starsze liście odzyskają połysk, a roślina stanie się bardziej jędrna i sprężysta.

Regularne stosowanie nawozu z musztardy poprawia również mikroflorę gleby, co wpływa pozytywnie na ogólną kondycję zamiokulkasa. Dzięki temu korzenie lepiej „oddychają”, a cała roślina rośnie szybciej i zdrowiej. Po kilku miesiącach możesz zauważyć, że zamiokulkas wymaga przesadzenia – to najlepszy dowód, że nawóz zadziałał.

Co jeszcze możesz dać zamiokulkasowi, jeśli nie masz musztardy?

Nie masz musztardy pod ręką? Nic nie szkodzi. W kuchni znajdziesz inne produkty, które również sprawdzą się jako naturalne nawozy dla zamiokulkasa:

Woda po gotowaniu ziemniaków (niesolona) – bogata w skrobię i minerały,

Fusy z czarnej herbaty – dostarczają azotu, poprawiają strukturę gleby,

Woda po płukaniu ryżu – zawiera mikroelementy i lekką dawkę skrobi,

Sok z cytryny (rozcieńczony) – zakwasza glebę, wzmacnia odporność,

Ocet jabłkowy – poprawia wchłanianie składników odżywczych,

Drożdże – stymulują wzrost i wzmacniają system korzeniowy.

Zamiokulkas to roślina, która długo „myśli”, zanim zacznie rosnąć. Ale jeśli dasz mu to, czego potrzebuje – światło, odpowiednie podlewanie i odżywkę z kuchni – odwdzięczy się nowymi, zdrowymi liśćmi. Wystarczy tylko odrobina cierpliwości i łyżeczka musztardy.

Czytaj także: