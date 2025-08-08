Pogoda w lipcu nie rozpieszczała, ale zapowiada się, że sierpień wynagrodzi nam tę serię pochmurnych dni, i to z nawiązką. Synoptycy prognozują falę upałów w najbliższych dniach. Urlopowicze zacierają ręce z radości, ale ogrodników czeka ciężka próba. Już teraz warto przygotować ogród na żar z nieba i zabezpieczyć rośliny na wypadek suszy.

W sierpniu nadchodzą upały

Meteorolodzy są zgodni. Sierpień upłynie pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Wszystko wskazuje na to, że z pierwszym uderzeniem gorąca będziemy mieli do czynienia już w ten weekend. W najbliższych dniach cała Europa Środkowo-Wschodnia znajdzie się pod wpływem wyżowej pogody. Masy gorącego powietrza dotrą nad Polskę w sobotę i aż do niedzieli — zwłaszcza na południu kraju — temperatury mogą oscylować nawet w okolicach 30 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach, po nieznacznym, krótkotrwałym ochłodzeniu, słupki rtęci znów zaczną piąć się w górę. Synoptycy przewidują bardzo ciepły długi weekend, a w połowie miesiąca ma się utrzymywać wyżowa pogoda.

Dla upraw w ogrodzie zagrożenie stanowi nie tyle okresowy wzrost temperatur, ale fakt, że w sierpniu ma przeważać sucha, słoneczna pogoda. Brak zapowiadanych opadów to powód dla zmartwień dla ogrodników, którzy w tym czasie liczą na obfite zbiory w ogrodzie. Sierpień to czas intensywnego kwitnienia i owocowania roślin, które mogą boleśnie odczuć niedobory wody. Warto zawczasu temu zaradzić.

Uchroń rośliny przed nadchodzącymi upałami, fot. Adobe Stock, macrossphoto

Tak uchronisz rośliny przed suszą

Jak uchronić rośliny przed krótkotrwałymi okresami suszy? Podlewanie na zapas nic nie da. Lepiej wykorzystaj te 3 triki, dzięki którym ogród wyjdzie z ciężkiej próby bez szwanku.

Ściółkowanie podłoża. Osłonięta gleba wolniej paruje i dłużej utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności, dlatego warto obłożyć rośliny ściółką. W tym celu wykorzystaj materię organiczną, układając z niej grubą, nawet 10-centymetrową warstwę na powierzchni gleby. Do ściółkowania dobrze nadają się kora sosnowa, słoma, trociny, a także fusy z kawy, które dodatkowo wzbogacają glebę i lekko ją zakwaszają.

Dodatkowe składniki odżywcze podnoszą odporność rośliny i pomagają jej przetrwać ciężki czas. W obliczu nadchodzących upałów i suszy warto zasilić glebę w składniki, które wzmocnią system korzeniowy roślin, a także pozwolą im na sprawniejsze magazynowanie wody. Zamiast sklepowej chemii sięgnij po domowe odżywki. Uniwersalny nawóz z banana dostarczy roślinom potasu i fosforu. Doskonale sprawdzi się także woda po gotowaniu warzyw. Przycinanie. To nieoczywisty zabieg, który korzystnie wpływa na kondycję roślin i wzmacnia je. Regularne, sanitarne cięcie krzewów i gatunków ozdobnych minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji i sprawia, że rośliny są mniej „obciążone”. Pozbądź się zwiędniętych, suchych i uszkodzonych liści, a także przekwitniętych kwiatów. Nie zapomnij o warzywach. Usuwanie liści cukinii i innych roślin uprawnych poprawia cyrkulację powietrza i zwiększa dostęp do światła.

Tak wypielęgnowane okazy mogą całą swoją energię przeznaczyć na rozwój zdrowych pędów, liści, kwiatów i owoców. Dzięki temu lepiej plonują i dobrze radzą sobie nawet w trudnych warunkach.

