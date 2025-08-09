Cukinie to jedne z najchętniej uprawianych warzyw. Nie wymagają wiele wysiłku, a odwdzięczają się dorodnymi bulwami o szerokim zastosowaniu w kuchni. Mimo że te rośliny nie mają wygórowanych wymagań, warto o nie zadbać, by długo i obficie plonowały. Przy odpowiedniej pielęgnacji zbiory mogą potrwać aż do października. Sekretem jest 1 trik.

Tego potrzebują cukinie

Cukinie preferują słoneczne stanowisko i żyzną, bogatą w próchnicę glebę. Podłoże powinno być przepuszczalne o pH w granicach 7. Rośliny najlepiej sadzić w ciepłym, zacisznym miejscu, uprzednio zasilając ziemię kompostem lub obornikiem.

Aby cukinia obficie plonowała, potrzebuje stałych „dostaw” składników odżywczych. Roślina może owocować aż do października, wydając dorodne bulwy, ale wiąże się to ze sporymi nakładami energetycznymi. Warto wesprzeć cukinię w tym procesie, stosując domowe odżywki. Doskonale sprawdzi się tu nawóz do cukinii ze skórek bananów.

Oprócz tego cukinia potrzebuje także regularnego podlewania, jednak należy się wystrzegać przelewania rośliny, która jest podatna na choroby grzybowe. W okresie plonowania trzeba systematycznie zbierać dojrzałe cukinie, nie pozostawiając ich zbyt długo na krzaczkach, bo hamuje to wzrost nowych warzyw. Do tych zabiegów pielęgnacyjnych warto dołączyć jeszcze 1 trik, czyli usuwanie liści.

Usuwanie liści cukinii

Cukinia produkuje okazałe rozety liści, które w nadmiernej ilości mogą ograniczać proces owocowania. Są one oczywiście niezbędne w procesie fotosyntezy pozwalającym na magazynowanie przez roślinę energii, ale przy dużym zagęszczeniu nie spełniają swojej podstawowej funkcji. Zasłaniają się wzajemnie i „zabierają” światło słoneczne sobie nawzajem, a także kwiatom i owocom, które przez to wolniej dojrzewają. Ponadto roślina niepotrzebnie zużywa substancje odżywcze na produkcję kolejnych liści, zamiast przekierować energię na proces owocowania.

Przycinanie liści cukinii nie tylko wpływa na lepsze odżywienie owocujących roślin i zapewnia równomierny dostęp do promieni słonecznych, ale także umożliwia lepszą cyrkulację powietrza. Zbyt duża gęstwina ogranicza bowiem proces parowania wody z ziemi, a nadmierna wilgoć może prowadzić do rozwodu chorób o podłożu grzybowym. Systematyczne przerzedzanie liści sprawia, że rośliny są zdrowe i silniejsze.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego przycinanie liści cukinii ma tak istotne znaczenie. Ich duże zagęszczenie utrudnia dostęp zapylaczom odgrywającym kluczową rolę w procesie kwitnienia i owocowania roślin. „Przerzedzone” krzaczki są znacznie częściej odwiedzane przez owady zapylające, dzięki czemu roślina zawiązuje więcej kwiatów i obficie plonuje.

Usuwanie liści cukinii poprawia plonowanie, fot. Adobe Stock, Olha Afanasieva

Jak usuwać liście cukinii?

Liście cukinii należy usuwać przez cały okres wegetacji, dokonując cięcia sanitarnego. Chodzi tu o pozbywanie się zwiędniętych, pożółkłych i nadgniłych bądź uschniętych liści, a także noszących oznaki choroby. Pozostawienie ich na krzaczkach stwarza ryzyko rozwoju infekcji.

Poza tym liście cukinii usuwa się w 2 terminach:

w czasie kwitnienia — aby ułatwić zapylanie owadom,

— aby ułatwić zapylanie owadom, w okresie owocowania — aby zapewnić lepszy dostęp światła i powietrza.

Przy usuwaniu liści należy posłużyć się ostrym narzędziem. Liście ścinaj u nasady i nie wszystkie naraz. Usuwaj je sukcesywnie, z umiarem, by nie osłabić rośliny. Zacznij od dolnych liści, które są narażone na gnicie, a także tych, które zasłaniają światło i niepotrzebnie zagęszczają krzaczki.

Pozostaw zdrowe, zielone liście, które mają dostęp do promieni słonecznych i nie „zabierają” ich owocom. Usprawni to proces fotosyntezy i przełoży się na lepsze plonowanie cukinii. Usuwaj liście cukinii w sierpniu, a warzywa będziesz zbierać do października.

