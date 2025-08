Egzotyczne rośliny to prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników botaniki. Okazałe kwiaty wzbudzają podziw, a niekiedy nawet szokują, podobnie jak zapach, który bywa niezwykle zaskakujący. Z prawdziwym efektem „wow” mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy roślina kwitnie raz na kilka lat. Ten rzadki spektakl właśnie ma miejsce w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kwitnie dziwidło olbrzymie.

Dziwidło olbrzymie, czyli cuchnąca roślina

Dziwidło olbrzymie to roślina należąca do rodziny obrazkowatych. Ten endemit wywodzi się i naturalnie rośnie jedynie na indonezyjskiej Sumatrze, gdzie dziko porasta skaliste brzegi strumieni. Podobnie jak inne rośliny egzotyczne ten gatunek jest niezwykły i niemal każdy fakt na jego temat budzi niemałe zdziwienie.

Przede wszystkim dziwidło olbrzymie należy do największych roślin świata. Zachwyca swoim kwiatem, który osiąga rekordowe rozmiary. Podłużny kwiatostan w kształcie kolby może mieć nawet 3 m wysokości i ponad 1 m średnicy. Ma kremowy kolor i bardziej efektowny od niego jest liściasty kielich, z którego wyrasta. To jednak nie koniec niespodzianek.

Dziwidło olbrzymie wytwarza pojedynczy liść. Chociaż jest on tylko jeden, jego rozmiary są wręcz niebywałe — może mieć nawet 7 m długości. Do charakterystycznych cech tej rośliny należy także niezwykle intensywny zapach, jaki roztacza kwiatostan. Przypomina on rozkładające się mięso, a zapach padliny jest wyczuwalny od momentu, gdy roślina rozchyla kielich liściowy.

Dziwidło olbrzymie kwitnie w ogrodzie botanicznym UW, fot. Adobe Stock, Maizal

Dziwidło kwitnie raz na kilka lat

Kolejny zadziwiający fakt na temat dziwidła dotyczy okresu kwitnienia tej rośliny. Niezwykły endemit wypuszcza okazały kwiastostan jedynie raz na kilka lat. Zazwyczaj spektakl te powtarza się nie częściej niż 3-4 lata, a niekiedy musi upłynąć nawet dekada, by roślina wydała swoją charakterystyczną, intensywnie pachnącą „kolbę”.

Dziwidło olbrzymie jest gatunkiem endemicznym, ale można go podziwiać w niektórych ogrodach botanicznych. Taki okaz znajduje się w szklarni Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie właśnie można podziwiać jego rozchylające się liście skrywające gigantyczny kwiat. Ten rzadki spektakl cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że niektórzy śledzą przebieg kwitnienia dziwidła na żywo, korzystając z udostępnionych dla widzów kamer online.

Warto nadmienić, że w Polsce — właśnie w Ogrodzie Botanicznym UW — pierwsze kwitnienie dziwadła olbrzymiego miało miejsce w 2021 r. W tym roku można zatem zobaczyć ten spektakl po raz drugi, ale warto się pospieszyć. Niezwykły kwiat kwitnie krótko, bo tylko przez 1-2 doby.

