Rośliny doniczkowe to ozdoba każdego domu. Aby pięknie i zdrowo rosły, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Konieczne jest podlewanie i nawożenie, ale nie tylko. Wystarczy 1 trik, by domowe okazy oszałamiały wyglądem. Przecieranie liści wpływa nie tylko na estetykę roślin, ale także na ich kondycję. Sprawdź, jak to robić.

Dlaczego należy czyścić liście roślin?

Niektóre rośliny doniczkowe zachwycają okazałymi kwiatami, ale ozdobą większości z nich są liście. Soczyście zielone, mięsiste i o ciekawych kształtach — stanowią istotny element aranżacji wnętrz. Warto zadbać o ich zdrowy wygląd nie tylko poprzez regularne podlewanie czy nawożenie rośliny. Przecieranie liści to ważny zabieg pielęgnacyjny, o którym warto pamiętać.

Nawet w przypadku najbardziej zadbanych okazów liście z czasem tracą swój blask. Pokrywają się warstwą kurzu i matowieją, ale jest to nie tylko kwestia estetyki. Gromadzący się na liściach osad powoduje niedrożność aparatów szparkowych odpowiedzialnych za wymianę gazową. Roślina pobiera mniej dwutlenku węgla i w rezultacie produkuje mniej tlenu.

Warstwa kurzu pokrywająca liście ogranicza dostęp do światła słonecznego, a to powoduje zahamowanie procesu fotosyntezy. Roślina jest słabiej odżywiona, wolniej rośnie, a do tego obniża się jej odporność, przez co staje się bardziej podatna na rozwój infekcji i ataki szkodników. Czyszczenie liści to zatem sposób nie tylko na piękne, ale też zdrowe i liczniejsze liście.

Które rośliny wymagają czyszczenia liści?

Zabieg przecierania liści jest zalecany w przypadku większości roślin doniczkowych, bez względu na rozmiar liści. Zyskają na tym zarówno monstery i fikusy, jak i zamiokulkas, sansewieria czy skrzydłokwiat. Zabieg czyszczenia poprawia estetykę tych roślin, ale też stymuluje je do produkcji nowych pędów.

Nie zaleca się natomiast przecierania i nabłyszczania roślin, których liście są omszałe — jak w przypadku pelargonii czy fiołków afrykańskich — a także bardzo delikatne, o pierzastej strukturze, jak u paproci.

Przecieranie liści poprawia wygląd i kondycję roślin, fot. Adobe Stock, New Africa

Czym przecierać liście roślin doniczkowych?

Do przecierania liści najlepiej użyć miękkiej gąbeczki lub ściereczki zwilżonej odstaną wodą o temperaturze pokojowej. Dla jeszcze lepszego warto wymieszać wodę z dodatkami, które nie tylko pomogą pozbyć się kurzu, ale też nabłyszczą i odżywią liście. Można w tym celu wykorzystać:

Środki myjące — kilka kropel płynu do mycia naczyń lub dodatek szarego mydła w płynie to sposób na dokładne oczyszczenie liści z kurzu, a także ich nabłyszczenie.

— kilka kropel płynu do mycia naczyń lub dodatek szarego mydła w płynie to sposób na dokładne oczyszczenie liści z kurzu, a także ich nabłyszczenie. Mleko — roztwór wody z mlekiem w proporcji 1:1 działa odżywczo i ochronnie. Mleko zawiera wapń i inne minerały oraz witaminy, a do tego odstrasza szkodniki i zapobiega rozwojowi infekcji.

— roztwór wody z mlekiem w proporcji 1:1 działa odżywczo i ochronnie. Mleko zawiera wapń i inne minerały oraz witaminy, a do tego odstrasza szkodniki i zapobiega rozwojowi infekcji. Cytryna — kilka kropel soku z cytryny dodanych do wody pomoże efektywnie usunąć kurz z rośliny, a do tego odstraszy szkodniki i nabłyszczy liście. Cytrynę można zastąpić octem jabłkowym.

Nabłyszczająco na liście zadziała także olej neem. Poza tym do przecierania można wykorzystać odpady kuchenne w postaci skórki z banana. Nie tylko pomogą one pozbyć się kurzu, ale też — podobnie jak nawóz z banana — odżywią roślinę, dostarczając jej cennych składników odżywczych.

