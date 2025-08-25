Hortensje słyną ze swoich okazałych, kolorowych kwiatostanów, ale to rośliny dość wymagające i kapryśne. Brązowiejące liście często są sygnałem, że roślina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Zamiast kupować drogie nawozy, możesz przygotować prostą odżywkę z tego, co zostaje po obieraniu warzyw. Okazuje się, że skórki ogórka kryją w sobie cenne składniki, które poprawiają kondycję hortensji i pomagają im odzyskać zdrowy wygląd.

Skórka z ogórka jako remedium na brązowe hortensje

Skórki ogórka zawierają wiele mikroelementów, które doskonale sprawdzają się w pielęgnacji roślin ozdobnych. Znajdziesz w nich m.in. potas, wapń oraz niewielkie ilości fosforu - czyli wszystko to, czego hortensje potrzebują, by zachować zdrowe liście i pięknie kwitnąć. To tani, ekologiczny i w pełni bezpieczny sposób na naturalne dokarmienie roślin.

Po obraniu ogórków nie wyrzucaj więc skórek. Możesz przechowywać je bezpiecznie w lodówce przez 1-2 dni. Aby zrobić nawóz, przełóż je do blendera, zalej ok. litrem wody i zmiksuj na gładki "koktajl". Tak przygotowany płyn możesz wykorzystać od razu, nie ma potrzeby go rozcieńczać.

Podlewaj hortensje miksturą z ogórków co 2-3 tygodnie. Najlepiej robić to rano lub wieczorem, kiedy słońce mocno nie operuje. Płyn wlej bezpośrednio pod krzaczki, nie zalewaj liści ani kwiatów. Regularne podlewanie hortensji takim nawozem sprawi, że liście przestaną brązowieć, a roślina szybciej się zregeneruje.

Jeśli hortensje dopiero zaczynają brązowieć, jeszcze nie wszystko stracone, fot. Adobe Stock, Daria

Dlaczego hortensje brązowieją?

Jeśli twoje hortensje brązowieją, prawdopodobnie rosną w złym miejscu albo cierpią na niedobór składników odżywczych, szczególnie potasu i magnezu. Rośliny źle znoszą też zbyt suche podłoże albo podlewanie twardą wodą, która zmienia pH gleby. Krzewy te potrzebują lekko kwaśnego środowiska, a każde zaburzenie równowagi może odbić się na ich kondycji.

Choć hortensje lubią słońce, większość odmian nie toleruje mocnego, bezpośredniego nasłonecznienia. Jeśli więc rośnie na południowej ekspozycji, może mieć problemy z utrzymaniem odpowiedniej wilgoci w pędach.

