Prosty sposób na brązowiejące hortensje. Wystarczy ta domowa odżywka z kuchennego odpadu
Ten domowy nawóz to jeden z najprostszych domowych sposobów na wsparcie hortensji, które zaczynają brązowieć i słabnąć. Zamiast chemicznych preparatów, wystarczy sięgnąć po kuchenne odpady i przygotować naturalną odżywkę, która poprawi kondycję roślin.
Hortensje słyną ze swoich okazałych, kolorowych kwiatostanów, ale to rośliny dość wymagające i kapryśne. Brązowiejące liście często są sygnałem, że roślina potrzebuje dodatkowego wsparcia. Zamiast kupować drogie nawozy, możesz przygotować prostą odżywkę z tego, co zostaje po obieraniu warzyw. Okazuje się, że skórki ogórka kryją w sobie cenne składniki, które poprawiają kondycję hortensji i pomagają im odzyskać zdrowy wygląd.
Skórka z ogórka jako remedium na brązowe hortensje
Skórki ogórka zawierają wiele mikroelementów, które doskonale sprawdzają się w pielęgnacji roślin ozdobnych. Znajdziesz w nich m.in. potas, wapń oraz niewielkie ilości fosforu - czyli wszystko to, czego hortensje potrzebują, by zachować zdrowe liście i pięknie kwitnąć. To tani, ekologiczny i w pełni bezpieczny sposób na naturalne dokarmienie roślin.
Po obraniu ogórków nie wyrzucaj więc skórek. Możesz przechowywać je bezpiecznie w lodówce przez 1-2 dni. Aby zrobić nawóz, przełóż je do blendera, zalej ok. litrem wody i zmiksuj na gładki "koktajl". Tak przygotowany płyn możesz wykorzystać od razu, nie ma potrzeby go rozcieńczać.
Podlewaj hortensje miksturą z ogórków co 2-3 tygodnie. Najlepiej robić to rano lub wieczorem, kiedy słońce mocno nie operuje. Płyn wlej bezpośrednio pod krzaczki, nie zalewaj liści ani kwiatów. Regularne podlewanie hortensji takim nawozem sprawi, że liście przestaną brązowieć, a roślina szybciej się zregeneruje.
Dlaczego hortensje brązowieją?
Jeśli twoje hortensje brązowieją, prawdopodobnie rosną w złym miejscu albo cierpią na niedobór składników odżywczych, szczególnie potasu i magnezu. Rośliny źle znoszą też zbyt suche podłoże albo podlewanie twardą wodą, która zmienia pH gleby. Krzewy te potrzebują lekko kwaśnego środowiska, a każde zaburzenie równowagi może odbić się na ich kondycji.
Choć hortensje lubią słońce, większość odmian nie toleruje mocnego, bezpośredniego nasłonecznienia. Jeśli więc rośnie na południowej ekspozycji, może mieć problemy z utrzymaniem odpowiedniej wilgoci w pędach.
Czytaj także:
- Kwiaty tej hortensji wyglądają jak owoce z bitą śmietaną. Zdobią ogród do późnej jesieni
- Odpad kuchenny zostawiam i robię nawóz do hortensji. Obsypuje się kwiatami i lepiej znosi suszę
- Nie przegap tego terminu na suszenie hortensji. 1 prosty specyfik utrwali ich kolor na wieczność