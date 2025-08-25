Pelargonie zdobią balkony, tarasy i parapety, tworząc barwne kaskady, które urzekają feerią barw aż do późnej jesieni. Sekret długiego kwitnienia tych ozdobnych roślin tkwi w ich odpowiedniej pielęgnacji. Pelargonie preferują słoneczne stanowisko i żyzną glebę, wymagają także regularnego podlewania i nawożenia. Dla obfitego długiego kwitnienia warto jednak zastosować sprytny trik.

Reklama

Nakłuwanie na dłuższe kwitnienie pelargonii

Pelargonia nie należy do roślin trudnych w uprawie, ale zdarza się, że nie kwitnie zbyt obficie i rzadko wypuszcza nowe pąki. Można temu łatwo zaradzić, stosując 1 prosty trik. Polega on na delikatnym nakłuwaniu pędów pelargonii przy pomocy ostrego narzędzia. Brzmi dziwnie? Ale działa!

Nakłucia powodują miejscowe uszkodzenie tkanki, na co roślina reaguje „uruchomieniem” procesów regeneracyjnych. Dzięki temu pelargonie są odżywione i pobudzone do lepszego krzewienia się oraz wypuszczania nowych pąków kwiatowych. Zabieg ten stymuluje je do bardziej obfitego i dłuższego kwitnienia.

Tego typu praktyki, choć mogą wydawać się zaskakujące, nie są niczym nowym w ogrodnictwie. Dawniej ogrodnicy w ten sposób pobudzali do owocowania drzewka i krzewy, wbijając w korę metalowy gwóźdź. Pokrewnym zabiegiem jest także skaryfikacja nasion. Polega ona na przekłuciu twardej skorupy w celu stymulacji kiełkowania rośliny.

Jak przekłuwać pelargonie?

Do przekłucia pędów pelargonii można wykorzystać igłę lub szpilkę. Narzędzie należy wcześniej zdezynfekować, posługując się np. wodą utlenioną. Łodygę rośliny przekłuj kilka centymetrów nad poziomem podłoża — ostrze powinno przejść na wylot.

Przy nakłuwaniu zachowaj umiar, aby nie zaszkodzić pelargoniom. Każdą łodygę nakłuj nie więcej niż 2-3 razy, a w przypadku całej rośliny ogranicz się do 10 nakłuć. Krzaczki na tym nie ucierpią, a odwdzięczą się przyspieszonym wzrostem i dłuższym kwitnieniem.

Nakłuwanie pelargonii przedłuża kwitnienie, fot. Adobe Stock, Lapasmile

Sposoby na dłuższe kwitnienie pelargonii

Nakłuwanie pelargonii to nie jedyny sposób na pobudzenie tych ozdobnych roślin do wzrostu i dłuższego kwitnienia. Zadbaj też o:

Nawożenie — stosuj odżywki, które poburzą pelargonie do kwitnienia. Zamiast sklepowej chemii sięgnij po domowe nawozy, np. skórkę z banana, drożdże czy fusy z kawy.

— stosuj odżywki, które poburzą pelargonie do kwitnienia. Zamiast sklepowej chemii sięgnij po domowe nawozy, np. skórkę z banana, drożdże czy fusy z kawy. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów — na bieżąco usuwaj zwiędnięte kwiaty, dzięki czemu roślina przeznaczy całą energię na produkcję nowych pąków.

— na bieżąco usuwaj zwiędnięte kwiaty, dzięki czemu roślina przeznaczy całą energię na produkcję nowych pąków. Uszczykiwanie — regularnie pozbywaj się wierzchołków wzrostu, czyli końcówek pędów, by pobudzić roślinę do rozkrzewiania się i wypuszczania nowych pędów oraz kwiatów.

Jeśli do tego zapewnisz pelargonii odpowiednie warunki do rozwoju i zapewnisz jej dostęp do słońca, roślina będzie obsypywać się kwiatami aż do późnej jesieni.

Czytaj także: