Końcówka wakacji zaskoczyła niskimi temperaturami. Kasprowy Wierch pokrył się pierzyną śniegu, ale na nizinach pogoda także nie sprzyjała. Gwałtowne ochłodzenie to problem nie tylko dla urlopowiczów, ale także ogrodników. Wizja nadciągających przymrozków nie napawa optymizmem, gdy ogród wciąż skąpany jest w kwiatach, a na grządkach dojrzewają warzywa. Sprawdź, jak uchronić swoje rośliny przed mrozem i przygotuj się na nadejście jesieni.

Okrywanie

Okrywanie to powszechnie stosowana metoda ochrony roślin przed przymrozkami. W obliczu załamania pogody i przed nadejściem jesieni warto okryć podłoże, stosując w tym celu specjalną agrowłókninę lub ściółkę. Przykryta gleba na dłużej zatrzymuje ciepło i wilgoć, zapobiegając wysychaniu i przemarzaniu podłoża.

Do ściółkowania można wykorzystać naturalne materiały, takie jak słoma, skoszona trawa lub kompost. Dobrze sprawdzą się tu także zrębki czy kora sosnowa, które dodatkowo lekko zakwaszą glebę.

Rośliny, które szczególnie wymagają okrywania w przypadku nadejścia przymrozków, to długo kwitnące krzewy, takie jak hortensje i róże, a także ciepłolubne warzywa i krzewy oraz drzewa owocowe, np. pomidory, ogórki, papryki, jabłonie i grusze.

Podlewanie

Podlewanie to ważny element ochrony roślin przed przymrozkami. Utrzymywanie umiarkowanego poziomu wilgotności podłoża zapobiega nie tylko jego wysychaniu, ale także przemarzaniu. Woda w glebie kumuluje ciepło i zapobiega gwałtownym spadkom temperatury podłoża.

Rośliny najlepiej podlewać pod wieczór, gdy podłoże jest wciąż ciepłe, ale nie skąpane w słońcu. Podlewanie w ciągu dnia powoduje bowiem szybkie wyparowywanie wody. Warto zachować umiar i zapobiegać przelewaniu roślin, gdyż nadmiar wilgoci może doprowadzić do gnicia korzeni.

Tymi sposobami uratujesz rośliny przed przymrozkiem, fot. Adobe Stock, Rob Schultz

Nawożenie

Odżywione rośliny, którym nie brakuje składników pokarmowych, lepiej znoszą wahania temperatur i trudne warunki. Mają dość energii, by przetrzymać zarówno suszę, jak i mróz. Dlatego też zawczasu warto „częstować” rośliny nie tylko ogrodowe, ale też balkonowe wzmacniającymi odżywkami.

Nie jest tu potrzebna sklepowa chemia, wystarczą sprawdzone, domowe nawozy wieloskładnikowe, które dostarczą roślinom witamin, minerałów oraz innych substancji odżywczych. Doskonale sprawdzą się tu zwykłe drożdże, które zawierają m.in. żelazo, aminokwasy i witaminy z grupy B, a do tego stymulują wzrost, zwiększają odporność roślin i zapobiegają rozwojowi infekcji.

Inne domowe odżywki, które pomagają zniwelować stresy środowiskowe i chronią rośliny przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, to np. nawóz z czosnku i cebuli, a także ziołowy napar z mięty i rumianku. Te regenerujące preparaty odżywią rośliny po załamaniu pogody i zapewnią ich zdrowy wzrost.

