Wrzosy mają konkurencję. Ta roślina stworzy śródziemnomorski klimat w ogrodzie, a przyda się także w domu, gdzie posłuży jako trwały element dekoracji. Jest tolerancyjna i poradzi sobie nawet w trudnych warunkach.

Jak wygląda zatrwian wrębny?

Zatrwian, czyli Limonium sinuatum, to bylina pochodząca z rejonu Morza Śródziemnego. Kojarzy się z wakacyjnymi krajobrazami Chorwacji czy Grecji, gdzie dziko porasta łąki i morskie wybrzeże. W Polsce, ze względu na niską mrozoodporność, jest uprawiany jako ozdobna roślina jednoroczna. Ceniony ze względu na swoje piękne kwiaty, zachwyca zarówno w ogrodzie, jak i w kompozycjach florystycznych.

Pędy zatrwianu są wyniesione i sztywne, obrośnięte liśćmi, które u podstawy rośliny tworzą większą rozetę, a zmniejszają się ku górze. U szczytu łodygi obsypane są drobnymi, kielichowatymi kwiatuszkami, które zebrane są w dorodne kłosy. Występują w odcieniach fioletu, różu, bieli i niebieskiego, a także w kolorze żółtym i pomarańczowym. Zatrwian dorasta do wysokości ok. 60-80 cm i tworzy efektowne, gęste kępy o rozłożystym pokroju.

Zatrwian do ogrodu i nie tylko

Jako roślina ozdobna zatrwian stanowi element rabat kwiatowych, nadaje się także na obrzeża. Kwitnie od czerwca do października i tworzy naturalistyczne kompozycje razem z innymi roślinami śródziemnomorskimi, np. lawendą.

Zatrwian znajduje zastosowanie nie tylko w ogrodnictwie, ale także we florystyce, gdzie wykorzystywany jest do tworzenia kompozycji o zróżnicowanym charakterze. Nadaje się zarówno do bukietów ślubnych, jak i wiązanek okolicznościowych.

Znajduje zastosowanie jako świeży kwiat cięty, ale doskonale nadaje się także do suszenia. Ususzone kwiaty zatrwiany zachowują swój efektowny kształt i kolor, nie tracąc na walorach estetycznych.

Kwiaty zatrwianu
Zatrwian nadaje się do suszenia, fot. Adobe Stock, Vlyaks

Jak uprawiać zatrwian wrębny?

Dla obfitego kwitnienia zatrwian potrzebuje słonecznego stanowiska oraz przepuszczalnej gleby, np. z domieszką piasku. Nie ma wygórowanych wymagań i dobrze radzi sobie w trudnych warunkach. Doskonale znosi suszę.

Nie jest rośliną mrozoodporną i nie zimuje w gruncie. Nasiona zatrwianu można wysiewać wczesną wiosną, a sadzonki umieszczać w gruncie po ustąpieniu przymrozków.

