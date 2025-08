Do najpopularniejszych w Polsce krzewów ozdobnych należy bez wątpienia azalia. Kwitnie obficie i mieni się kolorami, ale zdobi ogród stosunkowo krótko, bo maksymalnie do 4 tygodni. Jej przeciwieństwem pod tym względem jest lagerstroemia — ozdobny krzew o rekordowym czasie kwitnienia.

Czym charakteryzuje się lagerstroemia?

Lagertstroemia to ozdobna roślina z rodziny krwawnicowatych, która wywodzi się z Azji. W swoim naturalnym środowisku ma formę drzewa urastającego nawet do 3-4 m wysokości, natomiast w Polsce uprawiana jest najczęściej jako krzew ozdobny o wysokości ok. 2 m.

Inna nazwa lagerstroemii to bez południa, co nawiązuje do kwiatostanów tego krzewu, który obsypuje się okazałymi, podłużnymi wiechami złożonymi z drobnych kwiatków. Kulisty, gęsty pokrój lagerstroemii i kolorystyka jej kwiatów — najczęściej jest to głęboki róż i czerwień — wzbudza natomiast podobieństwo do azalii. W przeciwieństwie do tych krzewów lagerstroemia jest jednak prawdziwym kwitnącym rekordzistą.

Okres kwitnienia lagerstroemii zaczyna się w lipcu i trwa do października, a w sprzyjających warunkach nawet do lutego. Szacuje się, że krzew łącznie kwitnie aż przez ok. 12o dni, przez co nazywa się go najdłużej kwitnącym na świecie.

Lagerstroemia — właściwości i zastosowanie

Nie da się ukryć, że długie i obfite kwitnienie to główny powód uprawy lagerstroemii. Jednak jej walory estetyczne nie ograniczają się jedynie do okazałych kwiatostanów. Ozdobą tego krzewu są też skórzaste, przebarwiające się liście oraz efektownie łuszcząca się kora.

Lagerstroemia nadaje się do uprawy w gruncie, jednak ze względu na słabszą w przypadku niektórych odmian mrozoodporność często rośnie także w pojemnikach. Posadzona w skrzyni lub donicy ozdobi taras, a nawet balkon. Dobrze nadaje się także do formowania jako drzewko bonsai.

Jest to przy tym roślina miododajna, która przyciąga do ogrodu motyle, pszczoły i inne owady zapylające.

Uprawa lagerstroemii w ogrodzie

Podobnie jak większość ciepłolubnych krzewów kwitnących, lagerstroemia najlepiej czuje się na słonecznym stanowisku. Najlepiej wybrać zaciszne miejsce i zadbać o żyzne podłoże. Gleba powinna być przepuszczalna o pH mieszczącym się w zakresie od obojętnego po lekko kwaśne.

Podlewanie krzewu powinno być umiarkowane — roślina dobrze znosi upały, a nawet okresy suszy. Ważne jest jej nawożenie w celu pobudzenia kwitnienia. Dobrze sprawdzi się tu bogaty w potas, domowy nawóz z banana, a także fusy z kawy. Roślinę warto przycinać, zwłaszcza po zakończeniu kwitnienia, a także dodatkowo okrywać na zimę.

