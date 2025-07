Lawenda bez wątpienia należy do najpopularniejszych roślin w naszym kraju. Polacy pokochali ją za urzekający wygląd i zniewalający zapach, a także niskie wymagania i możliwość całorocznej uprawy w ogrodzie. Do tego najlepiej nadaje się lawenda wąskolistna, dla której warto zrobić miejsce na rabacie. Szybko się przyjmie i stanie się ozdobą każdej posesji.

Wygląd lawendy wąskolistnej

Lawenda kojarzy się ze śródziemnomorskimi krajobrazami i stamtąd właśnie się wywodzi. Porasta doliny Prowansji, Chorwacji i Włoch, ale na dobre rozgościła się także w polskich ogrodach.

Lawenda wąskolistna, czyli angielska, jest bowiem co prawda gatunkiem ciepłolubnym, ale — w przeciwieństwie do lawendy francuskiej — charakteryzuje się także wysoką mrozoodpornością, więc jej uprawa nie ogranicza się jedynie do donic i skrzynek. Jest rośliną zimozieloną i z powodzeniem zimuje w gruncie nawet w polskim klimacie.

Uprawiana jest przede wszystkim ze względu na swoje walory estetyczne. Jej pędy, które dorastają do 40-50 cm, obsypują się fioletowymi kłosami. U nasady zdobią ją natomiast wydłużone, srebrzysto zielone liście, które zimą wybarwiają się na szaro. Pędy tworzą kuliste, zwarte kępy, które prezentują się niezwykle efektownie. Okres kwitnienia lawendy przypada pomiędzy czerwcem a sierpniem. W tym czasie wydziela też swój charakterystyczny, słodkawo-ziołowy zapach.

Właściwości i zastosowanie lawendy

Lawenda wąskolistna ma szerokie zastosowanie w ogrodzie. Zdobi rabaty i obrzeża, nadaje się do zagospodarowania skalniaka, a nawet na niski żywopłot, ponieważ daje się łatwo formować. Jako roślina miododajna przyciąga pożyteczne owady zapylające, a jednocześnie jej zapach odstrasza uciążliwe insekty, takie jak komary, mszyce czy mrówki.

Lawendę można suszyć, zachowując na dłużej jej walory i wykorzystując do innych celów. Ze względu na swój intensywny, świeży zapach doskonale nadaje się do aromaterapii. Znajduje też zastosowanie w kuchni, jako naturalny aromat stanowiący dodatek do ciast, deserów i napojów. Oprócz tego szeroko znane są także prozdrowotne właściwości lawendy wąskolistnej, która wykazuje działanie uspokajające i łagodzące.

Lawenda to ozdoba każdego ogrodu, fot. Adobe Stock, Ruckszio

Jak uprawiać lawendę wąskolistną?

Kolejną zaletą lawendy wąskolistnej jest jej nieskomplikowana uprawa. Roślina nie ma wygórowanych wymagań, ale warto zapewnić jej odpowiednie warunki, by ładnie się rozrastała i obficie kwitła. Uwielbia słońce, dlatego najlepiej posadź ją na stanowisku o wystawie południowej lub zachodniej.

Podstawą udanej uprawy jest zapewnienie lawendzie lekkiego, przepuszczalnego podłoża z dobrym drenażem, najlepiej z domieszką piasku. Gleba powinna mieć odczyn zasadowy, ewentualnie obojętny. Warto ją wzbogacić o wapń, stosując np. nawóz ze skorupek jaj.

Pielęgnacja lawendy nie jest zbyt czasochłonna. Roślina wymaga umiarkowanego podlewania, choć dobrze znosi upały, a nawet suszę. Najważniejsze jest regularne przycinanie lawendy, zwłaszcza wiosną i latem. Skracanie pędów pobudza je do obfitego kwitnienia. Dzięki temu lawenda może zakwitnąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego sezonu.

