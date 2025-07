Petunie to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych uprawianych przez Polaków na balkonach i tarasach. Do innych tego typu powszechnie spotykanych roślin należy też np. pelargonia, fuksja czy begonia. Kaskadą wielobarwnych kwiatów zwiesza się jeszcze inna bylina, czyli bakopa.

Czym charakteryzuje się bakopa?

Bacopa, czyli bakopa, to jednoroczna roślina płożąca pochodząca z rodziny roślin babkowatych, do których należy m.in. babka lancetowana czy zwyczajna. W swoim naturalnym środowisku, czyli na terenach południowej Azji, w Afryce oraz Ameryce, jest to wieloletnia bylina, jednak w Polsce uprawia się ją jako roślinę jednoroczną, ponieważ nie zimuje w gruncie.

Swoje podobieństwo do petunii bakopa zawdzięcza burzy kolorowych kwiatów, którymi obsypuje się już w maju. Okres jej kwitnienia trwa aż do nadejścia pierwszych przymrozków i przez cały ten czas bakopa zachwyca morzem okrągłych kwiatostanów w odcieniach fioletu, bieli czy różu. Popularne są zwłaszcza mieszanki wielobarwne.

Kwiaty bakopy efektownie zwieszają się pojemników, w których uprawia się tę roślinę. Jej płożące pędy osiągają długość kilkudziesięciu centymetrów (zazwyczaj ok. pół metra) i pokryte są drobnymi listkami w kształcie przypominającym serce.

Zastosowanie bakopy w ogrodzie

Podobnie jak petunię, bakopę uprawia się w pojemnikach. Będzie się doskonale prezentowała w donicy na balkonie lub w skrzyni na tarasie. Ponieważ ma płożące, zwieszające się pędy, warto ją umieścić w wiszącym pojemniku, np. koszu.

Warto zaznaczyć, że inną nazwą bakopy (Bacopa) jest sutera. Do rodziny babkowatych należy jednak również Bacopa monnieri, zwana inaczej Brahmi. To bakopa drobnolistna, która zaliczana jest do roślin leczniczych wykorzystywanych w medycynie ajurwerdyjskiej ze względu na swoje właściwości wspierające funkcje poznawcze.

Bakopa obsypuje się drobnymi kwiatami, fot. Adobe Stock, Monika

Jak uprawiać bakopę w ogrodzie?

Stanowisko dla bakopy powinno być dobrze nasłonecznione, chociaż roślina poradzi sobie także w półcieniu, gdzie jednak nie będzie aż tak obficie kwitła. Preferuje ona glebę żyzną i przepuszczalną. Warto zadbać o dobry drenaż podłoża, stosując np. dodatek keramzytu w pojemniku.

Wymaga regularnego podlewania, by zachować stały, ale umiarkowany poziom wilgotności podłoża. W okresie kwitnienia warto zasilić ją nawozem pobudzającym produkcję nowych pąków. Można w tym celu wykorzystać nawóz z fusów kawy lub posłużyć się odżywkami przeznaczonymi do petunii, które wspierają proces kwitnienia. Dobrze sprawdzi się tu np. nawóz do petunii z kefiru, octu jabłkowego lub herbaty.

