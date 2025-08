Sierpień to gorący czas w ogrodzie, dosłownie i w przenośni. Ogrodnicy mają wtedy pełne ręce roboty. To nie tylko czas zbiorów, ale też pora na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych. Przycinanie pozwoli zadbać o kondycję roślin ozdobnych, a niektóre z nich pobudzi do ponownego kwitnienia i wypuszczania młodych pędów. Nie przegap tego terminu.

Przycinanie lawendy w sierpniu

Jedną z kwitnących roślin ozdobnych, która w sierpniu wymaga szczególnej troski, jest lawenda. Okres jej kwitnienia trwa najczęściej do lipca i po tym czasie koniecznie należy pomóc jej w regeneracji. W tym celu usuń przekwitnięte kwiatostany i skróć pędy — możesz wykorzystać ten moment na uformowanie krzaczka i korektę jego pokroju. Nie skracaj zdrewniałych pędów, a jedynie zielone.

Letnie przycinanie lawendy sprawi, że roślina nie będzie tracić energii na zawiązywanie nasion i bardzo możliwe, że zakwitnie po raz drugi w tym samym sezonie. Drugie kwitnienie lawendy zaczyna się we wrześniu i trwa nawet do października.

Przedłuż kwitnienie hortensji

Dorodne „pompony” hortensji będą zdobiły ogród nawet do pierwszych przymrozków, o ile odpowiednio o nie zadbasz. Poza dostarczaniem roślinie nawozu warto także pamiętać o przycinaniu hortensji. Trzeba tu jednak uważać i rozróżnić odmiany tych ozdobnych krzewów.

Odmiany hortensji ogrodowej kwitną na pędach zeszłorocznych, więc tu wskazane są jedynie kosmetyczne zabiegi. Nieco lepiej letnie przycinanie zniesie hortensja bukietowa, ale tu również warto ograniczyć się do przycinania sanitarnego.

Sekretem długiego kwitnienia hortensji jest systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów. Przycinanie zwiędłych kwiatów należy wykonywać ostrym narzędziem, np. sekatorem. Pęd obetnij najlepiej pod samym kwiatostanem, zostawiając jak najdłuższą część nienaruszoną. Nie usuwaj łodygi z pąkami liściowymi.

Przycinanie roślin ozdobnych w sierpniu, fot. Adobe Stock, jimenezar

Przytnij glicynię w sierpniu

Glicynia, czyli wisteria, zachwyca swoimi dorodnymi kwiatostanami, które efektownie się zwieszają i urzekają słodkim zapachem. Okres kwitnienia glicynii przypada najczęściej na przełom maja i czerwca, chociaż możliwe jest także powtórne kwitnienie w lipcu. W sierpniu, a więc już po przekwitnięciu pnączy, wskazane jest przycinanie wisterii, aby przygotować ją na jesień i pobudzić do obfitego kwitnienia w przyszłym roku.

Wisteria zawiązuje pąki kwiatowe na przyszły rok jesienią, więc jeśli przytniesz ją na koniec lata, roślina wypuści więcej nowych pędów. W tym celu należy w pierwszej kolejności pozbyć się wszystkich uszkodzonych, chorych, nadmiernie zagęszczających i zasuszonych pędów, a następnie skrócić tegoroczne pędy nawet o połowę. Po przycięciu powinny mieć ok. 25 cm długości i do 5 liści.

