Latem trawnik jest szczególnie narażony na przesuszenie, wypalenie słońcem i zubożenie gleby. Jeśli nie zadbasz o niego odpowiednio wcześniej, może stracić kolor, zacząć się przerzedzać albo miejscami całkiem wyschnąć. Żeby do tego nie dopuścić, zadbaj o jego systematyczne podlewanie (najlepiej rano lub wieczorem), regularne koszenie (nie za krótko – zostaw minimum 4–5 cm długości źdźbeł) i zasilanie gleby.

Szczególnie ważne są naturalne nawozy – takie, które nie tylko poprawią koloryt, ale też odżywią glebę i wzmocnią korzenie. Zdrowy, silny system korzeniowy to podstawa. Dzięki niemu trawa lepiej pobiera wodę i składniki odżywcze, a darń gęstnieje i staje się odporna na deptanie, choroby czy chwasty.

Nawóz do trawy z fusów kawy i skórki banana

Fusy po kawie i skórka banana to duet, który działa szybko i skutecznie. Fusy zawierają cenny azot – pierwiastek, który stymuluje wzrost zielonej masy. To właśnie jego niedobór sprawia, że trawa przestaje rosnąć, robi się blada, a z czasem zaczyna żółknąć. Po dodaniu fusów do gleby, mikroorganizmy rozkładają je powoli, dzięki czemu azot uwalnia się stopniowo – bez ryzyka przenawożenia.

Skórki banana natomiast to prawdziwa bomba potasowo-fosforowa. Potas wzmacnia tkanki roślin, poprawia ich odporność na suszę i choroby, a także wspomaga gospodarkę wodną – dzięki niemu trawa nie więdnie, nawet gdy przez kilka dni nie pada. Fosfor natomiast wspiera rozwój korzeni – dzięki temu darń szybciej się zagęszcza i lepiej zakorzenia w glebie.

Wspólnie te dwa składniki nie tylko poprawiają wygląd trawnika, ale też odżywiają glebę i wspierają korzystne mikroorganizmy glebowe, które naturalnie wspomagają rośliny.

Jak przygotować nawóz z fusów kawy i skórki banana

Do przygotowania domowego nawozu potrzebujesz:

fusów z 2–3 porcji zaparzonej kawy (najlepiej z ekspresu lub kawiarki – bez cukru i mleka),

1 dojrzałej skórki banana (dobrze, jeśli jest już lekko brązowa),

1 litr letniej wody,

blender i drobne sitko lub gazę.

Krok po kroku:

Pokrój skórkę banana na drobniejsze kawałki – ułatwi to miksowanie. Wrzuć je do blendera, dodaj fusy i wlej wodę. Zmiksuj na gładką masę – potrwa to ok. 1 minuty. Przecedź miksturę przez sitko lub gazę, żeby oddzielić drobinki, które mogłyby zatykać konewkę. Przelej ciecz do konewki.

Jak i kiedy stosować:

Podlewaj trawnik raz na 10–14 dni, najlepiej rano lub wieczorem – nigdy w południe, gdy słońce jest najmocniejsze.

Stosuj ok. 0,5 litra płynu na każdy 1 m² trawnika.

Jeśli masz bardzo suchą lub piaszczystą glebę, możesz zwiększyć dawkę do 0,75 litra/m², ale nie częściej niż co 2 tygodnie.

Mikstura nadaje się również do punktowego podlewania żółknących plam – użyj wtedy mniej rozcieńczonej wersji (pół szklanki płynu na 250 ml wody).

Przed każdym użyciem dobrze wymieszaj roztwór – fusy mogą osadzać się na dnie.

Uwaga: Nie stosuj tego nawozu zbyt często, jeśli twój trawnik rośnie na bardzo żyznej glebie – nadmiar potasu lub azotu może spowodować przenawożenie. Objawy to m.in. ciemnozielone, ale wiotkie źdźbła i słabsze ukorzenienie.

nawóz do trawy z fusów kawy i skórki banana tworzy zielony dywan, fot. Adobe Stock, pia-pictures

Co zyskasz po takim nawożeniu?

Pierwsze efekty zobaczysz już po 5–7 dniach – trawa zacznie odzyskiwać intensywny kolor. Po 2–3 tygodniach regularnego nawożenia zauważysz, że darń gęstnieje, a trawa staje się bardziej sprężysta i odporna na zadeptywanie. Po miesiącu różnica będzie widoczna gołym okiem – trawnik zmieni się w soczyście zielony, równy i miękki dywan.

Dzięki naturalnym składnikom poprawi się również struktura gleby – będzie lepiej zatrzymywać wilgoć, a jednocześnie nie zbije się w twardą skorupę. Mikroorganizmy glebowe będą miały więcej „pokarmu”, co jeszcze bardziej wzmocni system korzeniowy trawnika.

Inne kuchenne odżywki dla trawy

Jeśli nie masz pod ręką fusów ani bananów, skorzystaj z innych kuchennych resztek, które świetnie zadziałają na twój trawnik:

Woda po gotowaniu ziemniaków – niesolona, ostudzona; zawiera skrobię, która wspiera rozwój pożytecznych bakterii w glebie.

Woda po płukaniu ryżu lub płatków owsianych – lekko mętna woda pełna mikroelementów.

Skorupki jajek – zmiel na proszek i rozsyp po trawniku; wzbogacą glebę w wapń.

Herbata z pokrzywy – działa jak naturalny stymulator wzrostu i wzmacnia odporność.

Zgniecione skórki warzyw (marchewka, pietruszka, seler) – zakop płytko w ziemi w miejscach przerzedzonych.

Nie wyrzucaj – wykorzystuj! Twoja kuchnia może być najlepszym źródłem nawozów. Wystarczy się rozejrzeć, zmiksować i podlewać – a trawa zrobi resztę sama.

