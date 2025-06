Lawendę przecina się kilka razy w roku, ale letnie cięcie, które jest przeprowadzane po pierwszym kwitnieniu, ma decydujący wpływ na dalsze losy rośliny. Jak zrobić to prawidłowo?

Dlaczego letnie przycinanie lawendy jest ważne?

Letnie przecinanie lawendy należy przeprowadzić w okresie od lipca do września w trakcie fazy kwitnienia rośliny. Celem takiego zabiegu jest pobudzenie lawendy do ponownego wypuszczenia kwiatów, intensywniejszego kwitnienia w kolejnych latach, zagęszczenia się i uzyskanie pożądanego kształtu. Drugie kwitnienie nie będzie tak intensywne jak to wiosenne, ale w ten sposób można odmłodzić lawendę i poprawić jej wygląd.

Jak prawidłowo przycinać lawendę latem?

Przycinanie lawendy latem polega na usuwaniu przekwitających kwiatostanów i dzikich gałązek, które nie mają listków i kwiatów. Warto pamiętać, że lawenda jest bardzo odporna na cięcie, dlatego tego zabiegu w ogóle nie trzeba się obawiać.

W trakcie letniego cięcia tej krzewinki warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

Do przycinania należy użyć ostrego sekatora lub nożyc ogrodowych w zależności od liczby roślin.

lub nożyc ogrodowych w zależności od liczby roślin. Młode sadzonki lawendy powinno się przycinać, zanim roślina całkowicie przekwitnie do 1/3 wysokości. To spowoduje, że ładniej się rozrosną.

powinno się przycinać, zanim roślina całkowicie przekwitnie do 1/3 wysokości. To spowoduje, że ładniej się rozrosną. Starsze dobrze rozkrzewione rośliny latem przycina się, gdy kwiatostany całkiem przekwitną (nie mają już koloru, są szare). Usuwane są tylko kwiatostany, cięcie jest łagodne.

latem przycina się, gdy kwiatostany całkiem przekwitną (nie mają już koloru, są szare). Usuwane są tylko kwiatostany, cięcie jest łagodne. Cięcie powinno być głębsze, jeżeli zależy nam na odmłodzeniu całej rośliny.

Lawendy nie należy przycinać zbyt nisko , zwłaszcza gdy na dolnych fragmentach łodyg nie ma liści, bo po takim zabiegu lawenda mogłaby nie odbić i nie zakwitnąć.

, zwłaszcza gdy na dolnych fragmentach łodyg nie ma liści, bo po takim zabiegu lawenda mogłaby nie odbić i nie zakwitnąć. Jeżeli chcemy wykorzystać kwiaty i je ususzyć, to najlepiej to robić w fazie, gdy kwiaty nie są jeszcze w pełni rozwinięte.

Przeznaczone do suszenia kwiaty najlepiej ciąć w czasie, gdy są najbardziej aromatyczne, czyli w ciepłe popołudnia lub wieczory.

Obcięte kwiatostany można ukorzenić i zrobić z nich nową sadzonkę.

Po cięciu warto zastosować nawóz dla lawendy. Można wykonać go domowymi sposobami, np. nawóz do lawendy z pokrzywy albo nawóz do lawendy z popiołu drzewnego. Teraz pozostaje już tylko czekać, aż lawenda zakwitnie ponownie.

Lawenda jest bardzo odporna na cięcie i potrzebuje tego zabiegu każdego lata, fot. Getty Images, JulieAlexK

