Wysokie temperatury latem to spore wyzwanie dla roślin kwitnących, które na ogół potrzebują regularnego, wręcz obfitego podlewania. Istnieją jednak gatunki, które doskonale radzą sobie zarówno z upałami, jak i z przedłużającą się suszą. Dotyczy to zwłaszcza roślin, które wywodzą się ze słonecznych terenów. Pochodzącą z Afryki gazania to doskonały przykład takiego ciepłolubnego gatunku, który ozdobi twój ogród i balkon.

Jak wygląda gazania?

Gazania wywodzi się z rodziny astrowatych i podobnie jak inni przedstawiciele tej grupy roślin posiada charakterystyczne kwiaty o gwiazdkowatym kształcie z ostro zakończonymi płatkami okalającymi żółty środek. Kwiaty gazanii występują w szerokiej palecie barw, od słonecznych odcieni żółci, przez pomarańcz i czerwień, aż po róż oraz purpurę. Płatki u nasady często posiadają kontrastowe, ciemniejsze wzory.

Sama roślina osiąga do 30 cm wysokości, a jej liście mają wydłużony, lancetowaty kształt i gęsty pokrój. Z wyglądu przypomina nieco stokrotkę lub osteospermum, czyli stokrotkę afrykańską, jednak kwiaty gazanii osiągają większe wymiary i mają średnicę od 5 do nawet 10 cm.

Gazania mocno reaguje na światło słoneczne, zamykając kwiaty, gdy go zabraknie i otwierając je pod wpływem promieni. Kwitnie bardzo długo, bo od czerwca aż do października, a nawet do momentu pojawienia się jesiennych przymrozków.

Gazania ma kolorowe kwiaty, fot. Adobe Stock, Nitr

Gazania — zastosowanie

W swoim naturalnym środowisku gazania jest byliną, ale w polskim klimacie najczęściej uprawia się ją na rabatach lub skalniakach jako roślinę jednoroczną, która nie zimuje w gruncie. Niektóre, trwalsze odmiany, takie jak np. Gazania rigens Sunburst, polecane są jako wieloletnie, ale na zimę wymagają okrywania lub nawet przesadzenia w cieplejsze miejsce.

Ze względu na swoje wymagania, gazanie często uprawiane są nie tyle w gruncie, ile w donicach, skrzynkach lub koszach. Dzięki temu mogą z powodzeniem zdobić tarasy i balkony. Sprawdzą się także w ogrodach zimowych.

Gazanie należą przy tym do roślin miododajnych i wabią pożyteczne owady zapylające, np. pszczoły czy motyle.

Zasady uprawy gazanii

Ponieważ gazanię cechuje silna reakcja na brak światła słonecznego, warto przeznaczyć dla niej dobrze doświetlone stanowisko, by zachwycała kwiatami w całej okazałości. Niedostatek promieni słonecznych sprawi, że roślina będzie zamykać swoje kwiatostany.

W swoim naturalnym środowisku gazania porasta trawiaste tereny Afryki Południowej, dlatego dobrze znosi wysokie temperatury i nie szkodzą jej ani upały, ani susza. Nie lubi przelewania i nie należy jej podlewać zbyt obficie, a gleba powinna być dość przepuszczalna.

