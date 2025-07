Mało wymagający, ale efektowny ogród podczas suszy i upałów? To możliwe, jeśli wybierzesz odpowiednie gatunki roślin charakteryzujące się wysoką odpornością na okresowy brak wody oraz wysokie temperatury. Pod tym względem idealnie sprawdzi się santolina cyprysikowata.

Jak wygląda santolina cyprysikowata?

Santolina cyprysikowata to najpopularniejsza i najchętniej uprawiana odmiana krzewinek zaliczanych do rodziny astrowatych. Rośliny z rodzaju Santolina charakteryzują się krzaczastym, gęstym pokrojem i tworzą zwarte skupiska osiągające do pół metra wysokości. Ich ozdobą jest zarówno efektowne ulistnienie, jak i kwiaty.

Liście santoliny cyprysikowatej są drobne i tworzą gęsty, ażurowy wzór. Wyróżnia je srebrzysta kolorystyka, przez co santolina często zwana jest lawendą cypryjską. Chętnie zresztą rośnie w towarzystwie tej rośliny i podobnie jak ona ma niewielkie wymagania co do uprawy oraz pielęgnacji.

Prawdziwą ozdobą santoliny są jednak jej drobne, kuliste kwiatki w odcieniu słonecznej żółci, którymi roślina obsypuje się od czerwca do końca wakacji. Santolinę wyróżnia także charakterystyczny, mocny zapach o nutach cytrusów i ziół.

Właściwości i zastosowanie santoliny

Ze względu na swoją wysoką odporność, santolina dobrze sprawdza się w wymagających miejscach w ogrodzie, np. na skalniakach. Można ją wykorzystać do stworzenia obrzeży rabat, a nawet niskich żywopłotów. Ze względu na swój krzewiasty pokrój, dobrze sprawdzi się także jako roślina okrywowa.

Kwiaty santoliny nadają się do suszenia, a jej zapach działa odstraszająco na szkodniki i owady. W medycynie ludowej roślina ta jest także ceniona ze względu na swoje właściwości lecznicze.

Santolina kwitnie na żółto, fot. Adobe Stock, Michalis Palis

Jak uprawiać santolinę w ogrodzie?

Santolinie niewiele trzeba do szczęścia. Naturalnie porasta rejony śródziemnomorskie, dlatego preferuje stanowisko słoneczne i przepuszczalne podłoże. Docenia stały, umiarkowany poziom wilgotności gleby, ale bez szwanku znosi upał i dobrze radzi sobie podczas suszy.

Santolinę cechuje mrozoodporność i może ona zimować w gruncie, ale w razie mrozów warto ją dodatkowo zabezpieczyć, np. okryć włókniną. Roślinę można z powodzeniem formować, systematycznie ją przycinając.

