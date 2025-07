Zadbane hortensje zdobią ogród aż do jesieni, co rusz wypuszczając kwieciste „pompony”. Roślinę warto wspierać, by obficie kwitła i obsypywała się nowymi kwiatostanami. Trzeba jednak uważać, bo niektóre zabiegi mogą jej w tym przeszkodzić. Latem wystrzegaj się tych 3 błędów, które są najczęściej popełniane w uprawie hortensji.

Ostrożnie z nawożeniem

W okresie wegetacji hortensja obficie kwitnie, co pochłania mnóstwo energii. Nie wolno zapominać o dostarczaniu jej niezbędnych substancji odżywczych, bo w przeciwnym razie przestanie zawiązywać nowe pąki.

Do zasilania tego krzewu wystarczą domowe odżywki, a nawet zwykłe odpady kuchenne, takie jak fusy z kawy czy obierki z banana. Domowy nawóz działa skutecznie, a przy tym bardziej delikatnie i bezpiecznie niż chemiczne mieszanki. Można dzięki temu uniknąć błędu w pielęgnacji hortensji, jakim jest przenawożenie rośliny.

Warto zwrócić uwagę na skład dostarczanego roślinie nawozu. Pobudzająco na kwitnienie działają potas i fosfor, natomiast azot w nadmiarze stymuluje roślinę do produkcji części zielonych. Nieumiejętne dawkowanie nawozów azotowych, np. gnojówki z pokrzywy, których latem i jesienią najlepiej nie podawać hortensji, spowoduje przyrost liści kosztem zahamowania produkcji kwiatów.

Uważaj na przycinanie

Powszechne przekonanie, że częste przycinanie pobudza rośliny do rozkrzewiania i kwitnienia, nie do końca sprawdza się w przypadku hortensji. Część z nich kwitnie bowiem na pędach zeszłorocznych — dotyczy to odmian hortensji ogrodowej. W jej przypadku letnie cięcie powinno ograniczać się do usuwania przekwitniętych kwiatostanów, bez skracania pędów.

Bardziej intensywne przycinanie możliwe jest natomiast w przypadku hortensji bukietowej, jednak w jej przypadku ten zabieg powinno się przeprowadzać na wiosnę. Latem również lepiej systematycznie usuwać przekwitnięte kwiaty, a pędy obcinać jedynie w sytuacji, gdy ulegną uszkodzeniu lub widoczne będą na nich oznaki choroby.

Uważaj na te 3 błędy w uprawie hortensji, fot. Adobe Stock, Solovets

Zwróć uwagę na podlewanie

Latem, gdy doskwiera upał, a słońce coraz bardziej praży, łatwo przesadzić z podlewaniem roślin. Hortensja preferuje co prawda glebę o stałym poziomie wilgotności, ale nie przepada za nadmiarem wody. Podlewać należy ją przy tym pod korzeń, czyli u nasady, blisko przy ziemi. Nie zaleca się zraszania liści, ponieważ może to doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych.

Latem krzaczki hortensji powinno się podlewać dwa razy na dzień, najlepiej rano i wieczorem, co ograniczy parowanie podłoża. Poważny błąd w pielęgnacji hortensji to brak ściółkowania podłoża. Warstwa kory, słomy czy kompostu pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci w glebie i zapobiega nadmiernemu parowaniu wody.

Latem lepiej też nie przeprowadzać inwazyjnych zabiegów na hortensji, takich jak przesadzanie.

