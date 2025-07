Mrówki to często spotykani lokatorzy ogrodów, gdzie ich aktywność bywa uciążliwa. Nie są to jednak szkodniki, a nawet przynoszą korzyści w uprawie, spulchniając glebę. Jednakże w dużych ilościach nie są mile widziane, zwłaszcza jeśli pojawią się na tarasie lub balkonie. Stamtąd mogą łatwo przedostać się do domu, dlatego warto zawczasu zastosować metodę, która skutecznie odstraszy mrówki.

Cynamon i chili na mrówki na balkonie

Na balkonie czy tarasie warto stosować środki w pełni bezpieczne dla domowników: zarówno ludzi, jak i zwierząt domowych. Zamiast więc sięgać po agresywne środki chemiczne, lepiej wypróbować sprawdzone, domowe sposoby odstraszania mrówek z posesji.

W walce z tymi uciążliwymi owadami warto wykorzystać ich wyczulony węch, który służy im m.in. do lokalizowania pożywienia. Niektóre zapachy są dla mrówek niezwykle kuszące. Przyciągają je zwłaszcza słodkie aromaty, np. zapach miodu. Dlatego też chcąc pozbyć się tych owadów z posesji, należy pamiętać o niepozostawianiu jedzenia na wierzchu, np. na blatach. Lepiej przechowywać je w lodówce lub w hermetycznie zamykanych pojemnikach.

Tak jak niektóre aromaty wabią mrówki, tak niektóre je odstraszają. Należy do nich zapach cynamonu, którego korzenne nuty dezorientują owady i zniechęcają do dalszej eksploracji. Odstraszająco działa także chili i inne przyprawy o charakterystycznym, ostrym smaku, takie jak pieprz czarny czy pieprz cayenne. Zawarta w nich kapsaicyna wykazuje działanie drażniące na układ nerwowy mrówek. Podobnie działa allicyna zawarta w czosnku.

Jak stosować cynamon i chili na mrówki?

Aby odstraszyć mrówki i pozbyć się ich z balkonu, ale też tarasu, domu i ogrodu, wystarczy przygotować aromatyczną mieszankę cynamonu i chili, mieszając ze sobą obydwie przyprawy, które dla uzyskania pożądanego efektu powinny być zmielone. Gotowym proszkiem posyp miejsca bytowania mrówek, przecinając ich szlaki komunikacyjne. Rozsypany „puder” stworzy barierę ochronną przeciwko owadom, ograniczając im możliwości swobodnego przemieszczania się.

Naturalny odstraszacz warto szczególnie zastosować przy drzwiach balkonowych, wzdłuż progu, a także w okolicach okien, zapobiegając przedostawaniu się owadów do domu. Mieszankę przypraw trzeba systematycznie dosypywać, ponieważ jej intensywny zapach z czasem się ulatnia.

Dodatkowo gotową mieszankę chili i cynamonu można też dodać do wody i wykorzystać jako odstraszający oprysk, stosując go np. na rośliny, skrzynki i donice na balkonie.

Cynamon z chili działa na mrówki na balkonie, fot. Adobe Stock, New Africa

Tak też odstraszysz mrówki z domu

Aby wytępić nieproszonych gości z domu, nie trzeba wcale sięgać po chemię. Zamiast tego lepiej wykorzystać domowe sposoby na mrówki, które nic nie kosztują, a pozwalają skutecznie rozprawić się z tymi uciążliwymi owadami. Chili i cynamon to nie jedyne zapachy, których mrówki wyjątkowo nie lubią. Dobrze działają na nie także aromatyczne zioła, takie jak mięta, bazylia czy rozmaryn. Doniczki z tymi roślinami warto ustawić na balkonie oraz na parapetach.

Aby pozbyć się uciążliwych „lokatorów”, można także zastosować domowy oprysk na mrówki z czosnku. Zawarte w czosnku olejki eteryczne działają odstraszająco nie tylko na te owady, ale także na mszyce i inne szkodniki. Czego jeszcze nie lubią mrówki? Wykorzystaj przeciwko nim fusy z kawy, które mają szerokie zastosowanie w ogrodzie, a przepędzisz je na dobre.

