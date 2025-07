Petunie to niekwestionowane królowe balkonów, tarasów i parapetów. Te popularne rośliny ozdobne są łatwe w uprawie i zachwycają kolorowymi kaskadami. Mogą kwitnąć nawet do 6 miesięcy w roku, ale tylko w przypadku zapewnienia im odpowiednich warunków i prawidłowej pielęgnacji. Istotne znaczenie ma tu przede wszystkim jeden sprytny trik na przedłużenie kwitnienia petunii.

Zadbaj petunie, by kwitły dłużej

Podstawą długiego kwitnienia petunii jest zapewnienie im dobrych warunków do rozwoju. Co najbardziej lubią te kwiaty? Petunie kochają słońce, dlatego warto je ustawić w dobrze doświetlonym miejscu — idealna będzie wystawa południowa. W pełnym słońcu obficie kwitną, dlatego lepiej nie umieszczać ich w cieniu.

Ważne jest także odpowiednio przygotowane i utrzymane podłoże. Gleba pod petunie powinna być żyzna, bogata w próchnicę i przepuszczalna, o lekko kwaśnym odczynie mieszczącym się w granicach od 5,5 do 6,5 pH. Przy sadzeniu petunii dobrze jest dodatkowo wzbogacić podłoże kompostem lub obornikiem.

Petunie preferują podłoże o stałym, umiarkowanym poziomie wilgoci. Ważne jest regularne podlewanie, które zwłaszcza w upalne dni należy wykonywać 2 razy dziennie — rano i wieczorem. Trzeba jednak uważać, by nie przelać rośliny, bo nie lubi ona nadmiaru wody, który prowadzi do gnicia korzeni.

Nie zapomnij o nawożeniu petunii

Obfite kwitnienie petunii pochłania mnóstwo energii, dlatego roślinie trzeba systematycznie dostarczać niezbędnych składników odżywczych. Doskonale sprawdzą się tu fusy z kawy oraz nawóz z banana, które pobudzą roślinę do wypuszczania nowych pędów i zawiązywania kolejnych pąków.

Obficie kwitła będzie tylko zdrowa roślina, dlatego warto chronić swoje petunie przed chorobami i szkodnikami, kontrolując kondycję pędów i liści, a także stosując nawozy działające profilaktycznie. Szczególnej troski roślina wymaga po gwałtownych zmianach i załamaniu pogody. Wystarczy kilka prostych zabiegów, by uratować petunie po deszczu bądź suszy.

Po ulewie i nawałnicy należy usunąć uszkodzone części rośliny, w tym kwiaty i pędy, a także pozbyć się nadmiaru wody z doniczki. Można udrożnić przepływy w donicy lub nawet przesadzić petunie do nowego pojemnika. Warto wtedy zastosować nawóz do petunii z mięty i rumianku, który wykazuje właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze, a do tego działa kojąco, łagodząco i ochronnie.

Uszczykiwanie petunii pobudza kwitnienie, fot. Adobe Stock, eugen

Uszczykiwanie to trik na kwitnienie petunii

W uprawie petunii warto zastosować jeszcze jeden trik, który pobudzi roślinę do zawiązywania nowych pąków. Sprawdzonym sposobem na bardziej obfite kwitnienie jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów i uszczykiwanie pędów, o co należy zadbać w trakcie całego okresu wegetacyjnego.

Jeśli przekwitnięte kwiaty pozostaną na roślinie, całą energię przekieruje ona na produkcję nasion, „zaniedbując” tym samym zawiązywanie nowych pąków kwiatowych. Co kilka dni — lub nawet codziennie w przypadku obfitego kwitnienia — należy pozbywać się przekwitniętych kwiatostanów. To jednak nie wszystko.

Ważne jest także tzw. uszczykiwanie pędów. To skuteczny trik na przedłużenie kwitnienia petunii. Technika ta polega na skróceniu pędu poprzez usunięcie jego stożka wzrostu, który znajduje się na końcu odnogi. Wystarczy ręcznie lub nożyczkami uciąć wierzchołek nadmiernie rozrastającego się pędu, dzięki czemu roślina zacznie lepiej się rozkrzewiać i uzyska gęstszy pokrój, a do tego obsypie się nowymi kwiatami.

W ten sposób przedłużysz kwitnienie petunii, które będą zachwycały feerią barw aż do października lub nawet do nadejścia pierwszych przymrozków.

