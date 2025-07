Laurowiśnia to wdzięczny krzew, który warto mieć w swoim ogrodzie. Szybko wypuszcza długie pędy i pięknie się zagęszcza, tworząc zwartą bryłę. Ma efektowne, błyszczące liście, a do tego należy do roślin zimozielonych. To doskonały i chętnie wybierany „materiał” na żywopłot. Oto, które odmiany laurowiśni najlepiej sprostają temu zadaniu.

Laurowiśnia Caucasica

To powszechnie spotykana i niezwykle popularna w Polsce odmiana laurowiśni, która doskonale czuje się w naszym klimacie. Wykazuje wysoką odporność na mróz i jest niezwykle wytrzymała — nawet w obliczu gwałtownych porywów wiatru tworzy zwartą, stabilną formę i stanowi doskonałą osłonę. Żywopłot utworzony z laurowiśni Caucasica poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach, a w dodatku urośnie bardzo szybko, bo tempo wzrostu w przypadku tej rośliny wynosi nawet 30 centymetrów na rok.

Ta odmiana nie ma przy tym większych wymagań, jak chodzi o uprawę i pielęgnację. Można ją posadzić zarówno na stanowisku słonecznym, jak i półcienistym. Podłoże powinno być przepuszczalne o stałej, umiarkowanej wilgotności. Do zalet laurowiśni kaukaskiej należy również jej efektowny wygląd — błyszczące, podłużne liście tej odmiany zachwycają w ogrodzie przez cały rok.

Laurowiśnia Rotundifolia

Główną cechą odróżniającą laurowiśnię Rotundifolia od pozostałych odmian są jej zaokrąglone liście. Na szczególną uwagę zasługuje również wysokość tego krzewu, która może sięgać do 4, a nawet 5 m. Jest to zatem idealna propozycja na wysoki żywopłot, który będzie osłaniał i zdobił posesję przez cały rok. Ta odmiana jest bowiem odporna na zimno, choć pod względem wytrzymałości nieco ustępuję opisanej wyżej laurowiśni kaukaskiej.

W uprawie laurowiśni Rotundifolia warto zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne, na które roślina może być bardziej wrażliwa niż inne odmiany. Należy przeznaczyć dla niej bardziej osłonięte miejsce w ogrodzie, dobrze też chronić młodsze okazy przed śniegiem czy siarczystym mrozem. Im starsza laurowiśnia Rotundifolia, tym staje się bardziej okazała i wytrzymała.

Laurowiśnia Novita

W przeciwieństwie do laurowiśni Rotundifolia, odmiana Novita wykazuje pełną odporność na mróz. Doskonale znosi nawet bardzo niskie temperaury, nie tracąc przy tym swojego uroku. Bez względu na porę roku pokrywają ją lśniące, zimozielone liście o żywej kolorystyce, ale jej największą ozdobą są kwiaty. Laurowiśnia Novita zaczyna kwitnąć na wiosnę, obsypując się białymi kwiatostanami aż do jesieni. Dotyczy to jedynak nieprzycinanych roślin.

Krzew dobrze znosi formowanie i nadaje się do stworzenia żywopłotu. Ta laurowiśnia na żywopłot szybko urośnie na stanowisku półcienistym, a nawet w cieniu, o ile zapewni się mu żyzne i wilgotne podłoże. Warto również zastosować domowy nawóz do laurowiśni.

