Przegorzan to przykład rośliny o znacznych walorach estetycznych, a także użytkowych. Ta miododajna bylina cieszy oko kulistymi kwiatostanami w odcieniach niebieskiego, a do tego jest łatwa w uprawie i znakomicie radzi sobie podczas suszy.

Jak wygląda przegorzan?

Przegorzan to wieloletnia bylina należąca do rodziny roślin astrowatych. Wypuszcza długie, „owłosione” pędy, które osiągają znaczną wysokość od pół do aż półtora metra. Z łodyg wyrastają wydłużone liście z ostrymi, kolczastymi zakończeniami, przypominające liście ostu.

Najbardziej charakterystyczne dla tej byliny są okazałe kwiatostany tworzące kształt kuli. Te skupiska drobnych kwiatków przypominających kolczastą „główkę” występują — w zależności od odmiany — w kolorze niebieskim, granatowym lub w odcieniach ciemnego fioletu.

Przegorzan najczęściej wykorzystywany jest jako bylina na rabaty ogrodowe. Pełni tam rolę nie tylko efektownej dekoracji, ale jest także rośliną miododajną. Ze względu na swoją wyjątkową urodę znajduje również zastosowanie jako kwiat cięty, np. do oryginalnych kompozycji ślubnych utrzymanych w niebieskiej kolorystyce. Nadaje się także do zasuszania, co pozwala zachować jego walory estetyczne na dłużej.

Przegorzan dobrze znosi suszę, fot. Adobe Stock, Alexandra

Jak uprawiać przegorzan?

Przegorzan jest nie tylko rośliną niezwykle efektowną, ale także wyjątkowo łatwą w uprawie. Najlepiej rośnie na słonecznych stanowiskach, gdzie nie szkodzi mu upał. Doskonale znosi także suszę. Nie jest również wymagający w kwestii podłoża. Rośnie na nieurodzajnej glebie, na piasku, a nawet na żwirze.

Zaleca się wysiew tej byliny na wiosnę na rozsadniku, ewentualnie latem do gruntu. Przegorzan kwitnie przez całe lato aż do wczesnej jesieni. Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to bylina ta wymaga jedynie umiarkowanego podlewania. Źle znosi nadmiar wilgoci i nie lubi nawożenia podłoża.

Te rośliny także zniosą suszę

Z myślą o upalnym lecie warto posadzić w ogrodzie rośliny, które tolerują upał i dobrze radzą sobie podczas suszy. Pod tym względem idealnie sprawdzą się sukulenty, które posiadają naturalną zdolność gromadzenia wody. Na rabatach oraz na skalniaku pięknie będzie się prezentował niezwykle wytrzymały rojnik. Inny przedstawiciel sukulentów, który także warto mieć w ogrodzie, to portulaka.

Z suszą dobrze radzą sobie również niektóre krzewy ozdobne, czego przykładem może być śnieguliczka Chenaulta, która latem obsypuje się kwiatami, a jesienią zachwyca efektownymi owocami.

