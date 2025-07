Śnieguliczka Chenaulta to niepozorny krzew, który potrafi mile zaskoczyć swoją wytrzymałością i dekoracyjnym urokiem. W pierwszej połowie lata obsypuje się różowo-białymi kwiatami, a pod koniec sezonu zdobi się "gąbczastymi" owocami o perłowo-różowym kolorze. Co ważne, nie wymaga ani żyznej ziemi, ani intensywnej pielęgnacji.

Jak wygląda śnieguliczka Chenaulta?

Śnieguliczka Chenaulta to niewielki, ale niezwykle urokliwy krzew. Zwykle nie ma więcej, niż 1,5 metra, ale dość mocno rozkrzewia się na boki, tworząc w miarę regularny pokrój. Dzięki temu świetnie wypełnia przestrzeń i sprawdza się jako roślina okrywowa. Liście są raczej drobne, owalne lub jajowate, ciemnozielone z nieco jaśniejszym spodem. Jesienią mogą lekko przebarwiać się na żółto.

Kwitnie latem, zazwyczaj od czerwca do sierpnia. Pokrywa się wówczas niemal w całości drobnymi, rurkowatymi kwiatami zebranymi w niewielkie grona. Mają one subtelny odcień różu z jasnym, prawie białym środkiem. Choć nie są duże, w kupie wyglądają bardzo dekoracyjnie i przyciągają owady zapylające. Jest to oczywiście też roślina miododajna.

Największą ozdobą śnieguliczki Chenaulta są jednak jej owoce. To kuliste, mięsiste jagody o miękkiej, gąbczastej strukturze. Mają piękny, różowawy kolor z perłowym połyskiem i pojawiają się zwykle późnym latem lub wczesną jesienią. Dodatkowo pozostają na krzewie nawet po opadnięciu liści, dzięki czemu roślina zdobi ogród także zimą (również w czasie mrozów). Owoce te jednak nie są jadalne, a dla człowieka mogą nawet być trujące.

Śnieguliczka Chenaulta zachowuje piękny i nieco egzotyczny wygląd aż do zimy, fot. Adobe Stock, Ruckszio

Śnieguliczka Chenaulta: uprawa i pielęgnacja

Śnieguliczka Chenaulta to niski krzew ozdobny, więc nie potrzebuje dużo miejsca w ogrodzie. Z powodzeniem możesz posadzić ją w "gołych" przestrzeniach pomiędzy innymi roślinami. Można ją sadzić w grupach, tworząc luźne żywopłoty. Nadaje się również na klasyczne rabaty i jako aranżacja ogrodu przy płocie.

To roślina praktycznie niezniszczalna, choć jej delikatna uroda może świadczyć o czymś przeciwnym. Poradzi sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w lekkim cieniu. Lubi podłoża przepuszczalne i lekkie, ale dobrze znosi również te ubogie czy nawet kamieniste. Długotrwała susza równie nie jest jej straszna - świetnie sprawdza się w przestrzeniach miejskich, gdzie warunki bywają trudne.

Choć rośnie w sposób naturalnie rozłożysty, śnieguliczka dobrze reaguje na cięcie. Wiosną można ją formować, zagęszczać lub ograniczać jej rozrost. Regularne przycinanie pobudza roślinę do wypuszczania nowych pędów i utrzymuje ją w zwartej formie.

