Chociaż mak jest nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu i tradycyjnie symbolizuje nasze sielskie lato, ta wyjątkowa odmiana budzi skojarzenia z innym krajem, a mianowicie z Danią. Wszystko za sprawą oryginalnego wyglądu kwiatów odmiany Danish Flag.

Jak wygląda mak duński?

Trudno wyobrazić sobie polskie lato bez widoku maku porastającego pola. Tę ozdobną roślinę chętnie uprawiamy też w ogrodach, gdzie zachwyca bogactwem barw. Dostępne są nie tylko odmiany w tradycyjnych odcieniach czerwieni, ale także białe, różowe, a nawet czarne. Mak duński to jeszcze inna wariacja, która zachwyca dwukolorowymi kwiatami.

Odmiana maku Danish Flag, bo to właśnie ona zwana jest potocznie makiem duńskim, zawdzięcza swoją nazwę uderzającemu podobieństwu do flagi Danii. Okazałe kwiaty o średnicy nawet 10 cm są w kolorze szkarłatnej czerwieni i kontrastują z białym środkiem, układającym się we wzór krzyża. To oryginalne wybarwienie płatków maku duńskiego w połączeniu ich z kształtem — są mocno postrzępione na brzegach — nadaje roślinie nieco egzotyczny charakter.

Same kwiaty odmiany Danish Flag są wysokie i strzeliste, osiągają wysokość nawet do 90 cm. Mak duński rośnie w szybkim tempie i pięknie kwitnie od czerwca aż do wczesnej jesieni.

Mak duński Danish Flag, fot. Adobe Stock, markskalny

Zastosowanie maku Danish Flag

Mak duński doskonale sprawdzi się jako dodatek do ogrodów utrzymanych w różnym stylu: zarówno tradycyjnym, rustykalnym, jak i nieco bardziej egzotycznym. Odmiana Danish Flag ozdobi wysokie rabaty i będzie pięknie się prezentowała np. wzdłuż ogrodzenia. To także dobra propozycja na urozmaicenie łąki kwietnej.

Kwiaty tej odmiany będą pięknie wyglądały nie tylko w ogrodzie. Mak duński znajduje bowiem zastosowanie także jako kwiat cięty, chociaż lepiej nie zwlekać z cięciem do momentu pełnego rozkwitu.

Ta odmiana maku jest ceniona nie tylko ze względu na swój wygląd. Posiada również istotne walory użytkowe, a to ze względu na fakt przyciągania owadów zapylających, np. pszczół. Jest to zatem ekologiczne rozwiązanie do ogrodu.

Zasady uprawy maku duńskiego

Walory estetyczne to nie jedyna zaleta maku ozdobnego. Jego atutem jest również nieskomplikowana uprawa. Sieje się go bezpośrednio do gruntu, najlepiej w miesiącach wiosennych.

Jeśli chodzi o preferowane warunki glebowe, to mak dobrze radzi sobie na przepuszczalnym podłożu, najlepiej z dobrym drenażem, który zapobiega zbytniemu zawilgoceniu gleby.

Mak duński, jak pokrewne rośliny łąkowe, doskonale znosi upały i poradzi sobie nawet w suszę. Najlepsze miejsce w ogrodzie dla tej odmiany to stanowisko nasłonecznione.

