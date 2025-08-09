Hortensja to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych krzewów w ogrodzie. Zdobi rabaty kaskadą okazałych kwiatów. Najczęściej ma białe, ewentualnie różowe lub niebieskie kwiatostany, ale występuje także w innych odmianach. Ciekawym wybarwieniem może się poszczycić hortensja Limelight.

Jak wygląda hortensja Limelight?

Limelight to nazwa jednej z odmian hortensji bukietowej. Wyróżnia się przede wszystkim swoim niezwykłym kolorem kwiatów, które w początkowym okresie kwitnienia, a więc w lipcu, są jasnozielone i mają odcień przypominający limonkę. Z upływem czasu tracą swoją cytrusową barwę i zmieniają odcień na kremowo biały. W ten sposób dają spektakl w ogrodzie aż do października.

Długie kwitnienie i efektowne, okazałe kwiatostany w kształcie stożków sprawiają, że hortensja Limelight cieszy się dużą popularnością wśród ogrodników. Sadzi się ją na rabatach, przy ogrodzeniach, a także jako pojedynczą ozdobę trawnika. Nadaje się do uprawy nie tylko w gruncie, ale też w donicach lub skrzyniach na balkonie bądź tarasie. Może służyć także jako kwiat cięty oraz do suszenia, jako element kompozycji florystycznych.

Uprawa hortensji Limelight

Uprawa hortensji Limelight jest dość łatwa, ponieważ roślina nie ma dużych wymagań, szybko rośnie i obficie kwitnie. Jest to odmiana polecana nawet dla początkujących ogrodników. Podobnie jak inne gatunki hortensji, preferuje lekko kwaśne, żyzne podłoże oraz stanowiska słoneczne bądź półcieniste.

Hortena Limeligt wyróżnia się dobrą mrozoodpornością, dzięki czemu może z powodzeniem zimować w gruncie. Uprawę tej odmiany znacznie ułatwia również jej wysoka odporność na choroby oraz szkodniki.

Hortensja Limelight ma limonkowe kwiaty, fot. Adobe Stock, MOLLY SHANNON

Barwne odmiany hortensji

Spośród innych odmian hortensji na szczególną uwagę zasługują krzewy Annabelle. Ta odmiana hortensji drzewiastej wyróżnia się niespotykanie wielkimi kwiatostanami, które osiągają średnicę nawet 30 cm. To prawdziwa rekordzistka wśród tych popularnych krzewów ozdobnych.

Wśród hortensji bukietowych prym pod tym względem wiedzie natomiast odmiana Phantom. Słynie nie tylko z tego, że jej stożkowate kwiaty osiągają długość nawet 40 cm, ale także z tego, że pięknie się przebarwiają i w ciągu jednego sezonu zmieniają kolor z białego na różowy.

Spośród innych popularnych odmian hortensji należy wymienić pięknie kwitnące krzewy Endless Summer czy odmianę Pinky Winky, która zachwyca różowymi kobiercami kwiatów.

