Hortensje królują w polskich ogrodach, gdzie zachwycają okazałymi kwiatami w różnych kolorach. Spośród popularnych odmian tych roślin szczególnym zainteresowaniem cieszy się hortensja Annabelle, która ma wiele zalet.

Jak kwitnie hortensja Annabelle?

Annabelle to odmiana hortensji drzewiastej, zwanej również krzewiastą, a to ze względu na swój rozłożysty, gęsty pokrój. Hortensja Annabelle ma krzaczastą formę i tworzy zaokrąglone kępki dorastające do ok. 1,2-1,5 m wysokości. Jej mocne, sztywne pędy nie uginają się pod ciężarem kwiatów, które są niezwykle okazałe.

Odmiana Annabelle od czerwca do początku września wytwarza duże kwiaty o średnicy do nawet 25-30 cm. W początkowej fazie wyróżnia je śnieżnobiała barwa, która pod koniec sezonu zmienia się na kremowo-zieloną. Krzew zdobią także zielone, szerokie liście o owalnym kształcie.

Kwiaty hortensji Annabelle zdobią ogród, ale znajdują także zastosowanie jako kwiat cięty do świeżych kompozycji florystycznych. Doskonale nadają się również do suszenia.

Uprawa hortensji Annabelle

Uprawa hortensji Annabelle nie jest skomplikowana. Stanowisko dla tej rośliny może być zarówno słoneczne, jak i półcieniste. Gleba powinna być wilgotna, najlepiej żyzna, choć ten gatunek nie jest bardzo wymagający. Podłoże powinno być wilgotne, o lekko kwaśnym odczynie.

Jeśli chodzi o pielęgnację, hortensja Annabelle wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza podczas suszy i upału. Ważne jest także regularne nawożenie, by roślina obficie kwitła. Zaleca się także usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, co umożliwi dalsze zawiązywanie i rozwój nowych pąków kwiatowych.

Hortensja Annabelle charakteryzuje się całkowitą mrozoodpornością, dzięki czemu nie trzeba jej dodatkowo okrywać przed nadejściem zimy.

Hortensja Annabelle kwitnie na biało, fot. Adobe Stock, Artem

Te odmiany hortensji warto znać

Do jednych z najpopularniejszych odmian hortensji należy Endless Summer. Ta hortensja ogrodowa także wytwarza duże kwiatostany w kształcie kuli o różowym bądź niebieskim kolorze. Wyróżnia ją długotrwałe, powtarzalne kwitnienie aż do września.

Ciekawą opcją są także wielobarwne odmiany hortensji, które w sezonie zmieniają swój kolor. Należy do nich m.in. hortensja Phantom, która początkowo kwitnie na biało, a z czasem przebarwia się na różowo, pięknie mieniąc się kolorami aż do października.

Ze swojego zmiennego koloru słyną także inne odmiany hortensji bukietowej, takie jak cytrynowo żółta Limelight czy purpurowe Pinky Winku lub Pink Diamond.

