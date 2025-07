Hortensja to jeden z najpopularniejszych krzewów ozdobnych. Polacy kochają ją za obficie pojawiające się, okazałe kwiaty, które długo zdobią ogród. Pod tym względem hortensja z odmiany Phantom nie ma sobie równych. To prawdziwa rekordzistka wśród tych pięknych krzewów.

Reklama

Jak wyglądają kwiaty hortensji Phantom?

Odmian Phantom należy do hortensji bukietowych, które wyróżniają się charakterystycznymi, wydłużonymi kwiatostanami o kształcie przypominającym stożek. W przypadku tej odmiany na szczególną uwagę zasługuje jednak rozmiar kwiatów, których długość wynosi od 20 do aż 45 cm. Sam krzew osiąga natomiast wysokość do 2,5 m.

Okazałe kwiatostany hortensji Phantom przykuwają jednak uwagę nie tylko ze względu na swój pokaźny rozmiar. Ta odmiana zachwyca bowiem swoją wielobarwnością. Kwiatostany, które na początku kwitnienia mają jasny odcień kremowej bieli, wraz z upływem czasu zaczynają się przebarwiać na kolor głębokiego różu. W efekcie ta hortensja mieni się kolorami od lipca nawet do października.

Również liście hortensji Phantom słyną ze swoich walorów estetycznych. Charakteryzuje je ciemnozielony odcień i okazały, owalny kształt. Sam krzew ma zwarty, regularny pokrój i pięknie prezentuje się na rabacie, chociaż nadaje się także do uprawy w skrzyni lub donicy.

Hortesja Phantom ma wielokolorowe kwiaty, fot. Adobe Stock, 7monarda

Jak uprawiać hortensję Phantom?

Hortensja Phantom, podobnie jak inne krzewy z tej rodziny, preferuje lekko kwaśną, wilgotną glebę. Ta odmiana wyjątkowo lubi także światło słoneczne, dlatego trzeba jej zapewnić jasne stanowisko. Roślina jest mrozoodporna i może zimować w gruncie.

Nie jest skomplikowana w uprawie, ale trzeba ją regularnie podlewać, a dla obfitego kwitnienia także systematycznie nawozić, wykorzystując w tym celu np. niezawodne fusy z kawy, które zakwaszą podłoże. Wiosną konieczne jest natomiast jej przycinanie, co pobudzi roślinę do produkcji pąków kwiatowych. Nie należy też zapominać o ściółkowaniu hortensji.

Te odmiany hortensji cię zaskoczą

Hortensja Phantom to nie jedyna odmiana tego popularnego w Polsce krzewu, która efektownie się przebarwia. Ta cecha wyróżnia także hortensję bukietową Renhy, której kwiaty z biało-różowego zmieniają kolor na czerwony, dając latem barwny spektakl.

Inną gamę kolorów, bo od limonkowej zieleni i cytrynowej żółci aż do kremowej bieli, prezentuje hortensja Limelight. Podobnie jak inne odmiany hortensji bukietowej, kwitnie intensywnie szczególnie w lipcu.

Na intensywne kolory burgundu, bordo i purpury przebarwiają się natomiast odmiany Pinky Winky oraz Pink Diamond. Stożkowate kwiaty tych hortensji na początku kwitnienia mienią się odcieniami bieli, by z czasem efektownie zmienić swój kolor.

Czytaj także: