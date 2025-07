Hortensje to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych krzewów ozdobnych w polskich ogrodach. Obficie kwitną i zdobią rabaty, ale nie tylko one cieszą oko i zachwycają wyglądem. Spośród innych dekoracyjnych roślin tego typu warto wymienić np. kalinę, tawułę japońską czy pieris japoński. Podobnym do hortensji krzewem jest także tawlina jarzębolistna.

Reklama

Jak wygląda tawlina jarzębolistna?

Tawlina jarzębolistna to ozdobny, kwitnący krzew wywodzący się z rodziny roślin różowatych. Jest pod wieloma względami podobna do królowej polskich ogrodów — popularnej hortensji. Również ma rozłożysty pokrój i kulisty kształt oraz zbliżoną wysokość wynoszącą średnio od 1 do 2 m.

Największe podobieństwo pomiędzy tawliną a hortensją można zauważyć w sposobie kwitnienia tych dwóch krzewów. Tawlina jarzębolistna od czerwca do sierpnia obficie obsypuje się kwiatami, niemal uginając się pod ich ciężarem. Kwiatostany występują w białym i kremowym kolorze, tworząc okazałe grona. Liczne pręciki kwiatowe nadają im wygląd puszystych stożków.

Nazwa „jarzębolistna” nie jest tu jednak przypadkowa, bo ozdobą tawliny są nie tylko piękne kwiaty, ale także jej liście. Kształtem przypominają one właśnie liście jarzębiny, tworząc okazałe, pierzaste kępy. Na estetykę krzewu wpływa też niezwykła kolorystyka liści tawliny, które wiosną mienią się na różowo, latem zielenieją, a na jesień zmieniają odcień na złoto-pomarańczowy.

Zastosowanie tawliny jarzębolistnej w ogrodzie

Tawlina jarzębolistna doskonale prezentuje się na rabatach zarówno sama, jak i w towarzystwie innych roślin, zwłaszcza nieco niższych, dla których tworzy efektowne tło. Sadzi się ją jednak nie tylko w przydomowych ogródkach, ale jest także często spotykana w krajobrazie miejskim, gdzie zdobi parki i skwery.

Ten krzew ozdobny nadaje się do uprawy zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach. Można ją śmiało posadzić w donicy na balkonie lub tarasie. Tawlina jarzębolistna należy przy tym do roślin miododajnych i w ogrodzie przyciąga pożyteczne owady zapylające.

Tawlina jarzębolistna kwitnie jak hortensja, fot. Adobe Stock, Piotr

Uprawa tawliny jarzębolistnej w ogrodzie

Tawlina jarzębolistna nie należy do zbyt wymagających w uprawie krzewów. Dobrze radzi sobie niemal na każdej glebie, bez względu na odczyn. Urośnie nawet na suchym i nieurodzajnym podłożu, chociaż jak większość roślin preferuje żyzną ziemię o stałym, umiarkowanym poziomie wilgotności.

Do zalet tawliny należy jej wysoka odporność na niekorzystne czynniki. Roślina nie boi się suszy i mrozu, a do tego jest odporna na szkodniki i choroby. Urośnie na stanowisku półcienistym, chociaż preferuje nasłonecznione miejsca.

Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to tawlinę warto regularnie podlewać, choć krótkotrwała susza nie stanowi dla niej problemu. Roślina nie wymaga również częstego stosowania nawozów, chociaż warto pobudzić kwitnienie, stosując podobnie jak w przypadku hortensji np. fusy z kawy.

Czytaj także: