Ten zimozielony krzew należy do rodziny wrzosowatych i ma swoje korzenie w Azji. W polskich ogrodach cieszy się coraz większą popularnością głównie ze względu na swój oryginalny wygląd.

Kwitnie od wczesnej wiosny do końcówki lata, a jego kwiaty przypominają drobne, białe dzwoneczki zebrane w wiechy. Jego uprawa nie sprawia problemów nawet początkującym ogrodnikom.

Jak wygląda pieris japoński?

Pieris japoński (Pieris japonica) to elegancki, zimozielony krzew ozdobny o zwartym pokroju. Jego liście są skórzaste, lancetowate i błyszczące, a młode przyrosty często mają intensywnie czerwony, różowy lub brązowy odcień, który z czasem przechodzi w głęboką, ciemną zieleń. W przypadku niektórych odmian liście są dodatkowo ozdobione kremowym obrzeżeniem.

Największą ozdobą pierisa są zwisające wiechy białych lub bladoróżowych kwiatów, przypominających drobne dzwoneczki. Kwitnienie zwykle rozpoczyna się już w marcu i może trwać aż do lipca, a w niektórych przypadkach nawet do sierpnia.

Kwiaty delikatnie pachną i należą do roślin miododajnych, dzięki czemu przyciągają pszczoły oraz inne owady zapylające. Krzew osiąga zazwyczaj od 1 do 2 metrów wysokości (nieco mniej w uprawie doniczkowej). Gęste, sztywne pędy nadają mu zaokrągloną i uporządkowaną formę.

Jakie odmiany pierisa można uprawiać na balkonie?

Nie wszystkie pierisy osiągają duże rozmiary. Na balkonie świetnie sprawdzą się niskie, kompaktowe odmiany takie jak:

Little Heath - niewielki, wolno rosnący krzew o dekoracyjnych, pstrokatych liściach,

- niewielki, wolno rosnący krzew o dekoracyjnych, pstrokatych liściach, Debutante - odmiana o białych kwiatach, osiągająca około 60 cm wysokości,

- odmiana o białych kwiatach, osiągająca około 60 cm wysokości, Prelude - gęsty, niski krzew, idealny do donic i małych przestrzeni,

- gęsty, niski krzew, idealny do donic i małych przestrzeni, Brouwer’s Beauty - piękna i dość odporna odmiana o szerokim zastosowaniu,

- piękna i dość odporna odmiana o szerokim zastosowaniu, Mountain Fire - znana z intensywnie czerwonych, młodych liści, dobrze rośnie także w pojemnikach.

W pojemnikowej uprawie unikaj dużych, mocno rozrastających się odmian, np. Valley Valentine czy Flaming Silver. Te wysokie krzewy na pewno nie poradzą sobie w donicy - będą mieć za mało miejsca.

Pieris japoński to jeden z najbardziej dekoracyjnych krzewów ogrodowych, fot. Adobe Stock, Antelope

Pieris japoński: uprawa i pielęgnacja

Pieris, jak większość krzewów ozdobnych, nie jest trudny w uprawie i dobrze sobie radzi we własnym towarzystwie. Pieris lubi półcień lub jasne, osłonięte miejsce, lepiej z rozproszonym, niż bezpośrednim światłem. Podłoże powinno być kwaśne, przepuszczalne i wilgotne - świetnie sprawdzi się ziemia do roślin wrzosowatych.

Nie toleruje jednak przesuszania. Trzeba dbać, by gleba była stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Podlewaj krzew miękką, najlepiej deszczową wodą, ewentualnie odstaną bądź przefiltrowaną kranówką. W sezonie wegetacyjnym warto zasilać go nawozami do roślin kwasolubnych.

Większość odmian dobrze znosi polskie zimy, jednak młode rośliny i okazy w donicach warto osłonić przed mrozem. Na balkonach doniczki z pierisem warto zabezpieczyć agrowłókniną lub ustawić przy ścianie budynku, aby nie były narażone na mroźne podmuchy.

